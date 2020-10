Ariana Grande – Pov. La sorpresa è ormai stata svelata e, Ariana Grande, è tornata con un nuovo album. Positions, questo il titolo lo stesso del primo singolo della nuova era è stato immediatamente accolto con positività dai fan. Questo nuovo progetto arriva a solo un anno e mezzo di distanza da Thank U Next e a quasi due anni dal rilascio di Sweetener.

Insomma, negli ultimi due anni l’ex stellina di Nickelodeon non ci ha voluto lasciare troppo all’asciutto condividendo con i suoi fan sempre nuova musica. Dopo il tour nel 2019 Ari aveva preso una brevissima pausa ma durante la quarantena forzata non è riuscita a contenere il suo estro creativo.

Positions è stato il singolo apri pista della sua ultima fatica che contiene ben 14 tracce e 3 collaborazioni. Tra queste quella attesissima con Doja Cat, Ty Dolla Sing e una sua vecchia conoscenza, The Weeknd, con il quale aveva collaborato per il brano Love Me Harder.

Il nuovo album è disponibile anche in versione fisica sul sito ufficiale di Ariana e sui principali canali di streaming.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Ariana Grande POV!

It’s like you got superpowers

Turn my minutes into hours

You got more than 2020, babe

Made of glass the way you see through me

You know me better than I do

Can’t seem to keep nothing from you

How you touch my soul from the outside?

Paint me in my ego and my pride

I wanna love me (ooh)

The way that you love me (ooh)

Ooh for all of my pretty, and all of my ugly too

I’d love to see me from your point of view

I wanna trust me (trust me)

The way that you trust me (trust me)

‘Cause nobody ever loved me like you

I’d love to see me from your point of view

I’m getting used to receiving

Still getting good at not leaving

I will love you even though I’m scared

Learning to be grateful for myself

You love my lips ’cause they say the

Things we’ve always been afraid of

I can feel it starting to subside

Likely to believe in what is mine

I wanna love me (ooh)

The way that you love me (ooh)

Ooh for all of my pretty, and all of my ugly too

I’d love to see me from your point of view

I wanna trust me (trust me)

The way that you trust me (trust me)

‘Cause nobody ever loved me like you

I’d love to see me from your point of view

I couldn’t believe it

Gotta see it for myself

I be impatient

But now I’m finally falling, falling

Frozen, slowly, finally got me right

I won’t keep you waiting (waiting)

On my back is waiting, safety

And if my eyes deceive me

Won’t let them stray too far (Oh, babe)

I wanna love me (ooh)

The way that you love me (ooh)

Ooh for all of my pretty, and all of my ugly too

I’d love to see me from your point of view

I wanna trust me (trust me)

The way that you trust me (trust me baby)

‘Cause nobody ever loved me like you

I’d love to see me from your point of view

Traduzione di Ariana Grande Pov

è come se avessi superpoteri

trasformi i miei minuti in ore

hai più di 2020, baby

è fatto di vetro il modo in cui mi guardi

tu sai che sono meglio di quanto non sia io

mi sembra di non vedere nulla da te

come toccare la mia anima dall’esterno?

mi dipingi con il mio ego e orgoglio

voglio amarmi (ooh)

ooh per tutti i miei pregi, e i miei difetti

amerei vedermi dal mio punto di vista

voglio fidarmi di me (fidarmi di me)

il mood in cui tu ti fidi di me (fidi di me)

perché nessuno mi ha mai amato come te

amerei vedermi dal tuo punto di vista

mi sto abituando a ricevere

sono ancora brava a non andarmene

ti amerò anche se sono spaventata

imparando ad essere grata per me stessa

tu ami le mie labbra perché dicono le

cose di cui abbiamo sempre avuto paura

possono sentire che sta iniziando ad insinuarsi

sono spinta a credere a quello che è mio

voglio amarmi (ooh)

ooh per tutti i miei pregi, e i miei difetti

amerei vedermi dal mio punto di vista

voglio fidarmi di me (fidarmi di me)

il mood in cui tu ti fidi di me (fidi di me)

perché nessuno mi ha mai amato come te

amerei vedermi dal tuo punto di vista

non potevo crederci

lo devo vedere con i miei occhi

io sarò impaziente

ma adesso mi sto finalmente innamorando, innamorando

congelata, lentamente, finalmente l’ho capito

non ti farò aspettare (aspettare)

sulla mia schiena sta aspettando, in modo sicuro

e se i miei occhi mi prendono in giro

non li lascerò andare troppo lontano (oh,babe)

voglio amarmi (ooh)

oh il mood in cui mi ami (ooh)

ooh per tutti i miei pregi e anche i difetti

amerei vedermi dal tuo punto di vista

voglio credere in me stessa (credere in me stessa)

il modo in cui tu mi credi (mi credi baby)

perché nessuno mi ha mai amato come te

amerei vedermi dal tuo punto di vista