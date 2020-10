Ariana Grande: audio, testo e traduzione di West Side

La sorpresa è ormai stata svelata e, Ariana Grande, è tornata con un nuovo album. Positions, questo il titolo lo stesso del primo singolo della nuova era è stato immediatamente accolto con positività dai fan. Questo nuovo progetto arriva a solo un anno e mezzo di distanza da Thank U Next e a quasi due anni dal rilascio di Sweetener.

Insomma, negli ultimi due anni l’ex stellina di Nickelodeon non ci ha voluto lasciare troppo all’asciutto condividendo con i suoi fan sempre nuova musica. Dopo il tour nel 2019 Ari aveva preso una brevissima pausa ma durante la quarantena forzata non è riuscita a contenere il suo estro creativo.

Positions è stato il singolo apri pista della sua ultima fatica che contiene ben 14 tracce e 3 collaborazioni. Tra queste quella attesissima con Doja Cat, Ty Dolla Sing e una sua vecchia conoscenza, The Weeknd, con il quale aveva collaborato per il brano Love Me Harder.

Il nuovo album è disponibile anche in versione fisica sul sito ufficiale di Ariana e sui principali canali di streaming.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di West Side di Ariana Grande!

Testo West Side Ariana Grande

[Verse 1] I don't wanna think too muchI just wanna feelYou know that it ain't no rushLet me keep it realJust let me be in your life like thatIn your life like thatI'll bring the light right backI'll bring the life right back [Pre-Chorus] I'm gonna make you want more (More)I'm gonna be your new favoriteTell 'em you closing the doorI am the only for sureOh, babe [Chorus] Hold up, there shouldn't be no hold upThere's more love if you follow emotionsShow up, now if you're down, roll upMeet me on the west side for meHold up, there shouldn't be no hold upThere's more love if you follow emotionsShow up, now if you're down, roll upMeet me, I don't want it if it ain't your touch[Verse 2] It's better every time we chillYou ain't gotta bring no stuffWe got all we need right hereJust let me be in your life like thatBe your wife like thatI'll bring the light right backI'll bring the life right back [Pre-Chorus] I'm gonna make you want more (More)I'm gonna be your new favoriteTell 'em you closing the doorI am the only for sure, babyOh, babe, yeah [Chorus] Hold up, there shouldn't be no hold up (Hold up)There's more love if you follow emotions (Emotions)Show up, now if you're down, roll up (Roll up)Meet me on the west side for meHold up, there shouldn't be no hold upThere's more love if you follow emotionsShow up, now if you're down, roll upMeet me on the west side for me[Outro] Mmm

Traduzione West Side Ariana Grande

non voglio pensare troppo

voglio solo sentire

tu sai che non c’è fretta

lascia che io sia chiaro

lasciami solo essere nella tua vita così

nella tua vita così

ti riporterò indietro la luce

ti riporterò indietro la luce

ti farò venire voglia di avere altro (ancora)

sarò la tua nuova preferita

dì loro che stai chiudendo la porta

io sono l’unica di sicuro

oh babe

tieniti, non ci dovrebbe essere nessun appiglio

c’è più amore se tu segui le tue emozioni

mostrati, adesso hai voglia, girati

incontrami sul lato ovest per me

tieniti, non ci dovrebbe essere nessun appiglio

c’è più amore se tu segui le tue emozioni

mostrati, adesso hai voglia, girati

incontrami, non lo voglio se non è il tuo tocco

è meglio ogni volta che ci rilassiamo

tu non porterai nulla

abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno qui

lasciami essere solo nella tua vita così

essere tua moglie così

ti riporterò indiero la luce

ti riporterò indiero la luce

ti farò venire voglia di avere altro (ancora)

sarò la tua nuova preferita

dì loro che stai chiudendo la porta

io sono l’unica di sicuro

oh baby, yeah

tieniti, non ci dovrebbe essere nessun appiglio

c’è più amore se tu segui le tue emozioni

mostrati, adesso hai voglia, girati

incontrami sul lato ovest per me

tieniti, non ci dovrebbe essere nessun appiglio

c’è più amore se tu segui le tue emozioni

mostrati, adesso hai voglia, girati

incontrami, sul lato ovest per me

mm