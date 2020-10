La sorpresa è ormai stata svelata e, Ariana Grande, è tornata con un nuovo album. Positions, questo il titolo lo stesso del primo singolo della nuova era è stato immediatamente accolto con positività dai fan. Questo nuovo progetto arriva a solo un anno e mezzo di distanza da Thank U Next e a quasi due anni dal rilascio di Sweetener.

Insomma, negli ultimi due anni l’ex stellina di Nickelodeon non ci ha voluto lasciare troppo all’asciutto condividendo con i suoi fan sempre nuova musica. Dopo il tour nel 2019 Ari aveva preso una brevissima pausa ma durante la quarantena forzata non è riuscita a contenere il suo estro creativo.

Positions è stato il singolo apri pista della sua ultima fatica che contiene ben 14 tracce e 3 collaborazioni. Tra queste quella attesissima con Doja Cat, Ty Dolla Sing e una sua vecchia conoscenza, The Weeknd, con il quale aveva collaborato per il brano Love Me Harder.

Il nuovo album è disponibile anche in versione fisica sul sito ufficiale di Ariana e sui principali canali di streaming.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Nasty di Ariana Grande!

This bitch gon’ make me…

You got me all up in my feels, in all kind of ways

I be tryna wait, but, lately, I just wanna keep it real (Real)

No more playin’ safe, let’s take it all the way

I’m just sayin’

I just wanna make time for ya (Yeah)

Swear it’s just right for ya

Like this pussy designed for ya (Yeah)

Ten outta five on ya

Know I would sign on the line for ya (Yeah)

Bet I look nice on you (Yeah)

Open my mind for ya (Yeah)

Don’t wanna wait on it

Tonight, I wanna get nasty (Yeah, yeah)

What you waitin’ for? (What you waitin’ for?)

What you waitin’ for?

Don’t wanna wait on it

Tonight, I wanna get nasty (Yeah, yeah)

What you waitin’ for? (Waitin’ for?)

What you waitin’ for? (Waitin’ for?)

Don’t wanna wait on it

Tonight, I wanna get (Nasty)

Tonight, I wanna get (Nasty)

Promise I’ma give it to you like you never had it

I do it so good, it’s gon’ be hard to break the habit

You’re like a whole constellation (Yeah)

Swimming like you on vacation (Yeah)

Promise I’m still gonna love you when you wake up in the AM

I just wanna make time for ya

Swear it’s just right for ya

Like this pussy designed for ya

Ten outta five on ya

Know I would sign on the line for ya

Bet I look nice on you (Yeah)

Open my mind for ya (My mind)

Don’t wanna wait on it

Tonight, I wanna get nasty (Oh hey)

What you waitin’ for? (What you waitin’ for? Mmm)

What you waitin’ for? (Yeah)

Don’t wanna wait on it

Tonight, I wanna get nasty

What you waitin’ for? (What you waitin’ for?)

What you waitin’ for? (What you waitin’ for?)

Don’t wanna wait on it

Tonight, I wanna get nasty (Nasty, nasty, mmm, ah)

Tonight, I wanna get nasty (Oh woah, boy)

Traduzione di Ariana Grande

Questa puttana mi farà …

[Verse 1] Mi hai sollevato nei miei sentimenti, in tutti i modiSto cercando di aspettare, ma ultimamente voglio solo mantenerlo reale (reale)Basta giocare sul sicuro, andiamo fino in fondoSto solo dicendo’ [Pre-ritornello] Voglio solo trovare del tempo per te (Sì)Giuro che è giusto per teCome questa figa progettata per te (Sì)Dieci su cinque su di teSo che firmerei sulla linea per te (Sì)Scommetto che ti sto bene (Sì)Apri la mia mente per te (Sì) [Coro] Non voglio aspettare su di essoStanotte, voglio diventare cattivo (Sì, sì)Cosa stai aspettando? (Cosa stai aspettando?)Cosa stai aspettando?Non voglio aspettare su di essoStanotte, voglio diventare cattivo (Sì, sì)Cosa stai aspettando? (Aspettando?)Cosa stai aspettando? (Aspettando?)Non voglio aspettare su di essoStanotte, voglio diventare (cattivo)Stanotte, voglio diventare (cattivo) [Verse 2] Prometto che te lo darò come se non l’avessi mai avutoLo faccio così bene, sarà difficile rompere l’abitudineSei come un’intera costellazione (Sì)Nuotando come te in vacanza (Sì)Prometto che ti amerò ancora quando ti sveglierai al mattino [Pre-ritornello] Voglio solo trovare del tempo per teGiuro che è giusto per teCome questa figa progettata per teDieci su cinque su di teSo che firmerò sulla linea per teScommetto che ti sto bene (Sì)Apri la mia mente per te (la mia mente) [Coro] Non voglio aspettare su di essoStanotte, voglio diventare cattivo (Oh hey)Cosa stai aspettando? (Cosa stai aspettando? Mmm)Cosa stai aspettando? (Si)Non voglio aspettare su di essoStasera, voglio diventare cattivoCosa stai aspettando? (Cosa stai aspettando?)Cosa stai aspettando? (Cosa stai aspettando?)Non voglio aspettare su di essoStanotte, voglio diventare cattivo (cattivo, cattivo, mmm, ah)Stanotte, voglio diventare cattivo (Oh woah, ragazzo) [Verse 3] Ragazzo, conosci le vibrazioni, non perdo tempoPrendi quello che hai in mente, rendilo realeFai rimbalzare tutti gli amiciPassa dal letto al divanoE scopri come mi sento dentroTanta conversazione, parole così dolciMi sono comportato così bene, ma, ragazzo, sono deboleSì, il mio corpo deve dirti qualcosaQuesto è un modo per dire che dico la verità [Coro] Non voglio aspettare (non voglio aspettare)Stanotte, voglio diventare cattivo (Oh hey)Cosa stai aspettando? (Cosa stai aspettando? Mmm)Cosa stai aspettando? (Si)Non voglio aspettare su di essoStasera, voglio diventare cattivoCosa stai aspettando? (Cosa stai aspettando?)Cosa stai aspettando? (Cosa stai aspettando?)Non voglio aspettare su di essoStanotte, voglio diventare cattivo (Stanotte, voglio ottenere, mmm)(Stanotte, piccola)Stanotte, voglio diventare cattivo (Oh)si