Ariana Grande Shut up: audio, testo e traduzione.

Ariana Grande è tornata con un nuovo album: Positions. Il titolo – lo stesso del primo singolo della nuova era è stato immediatamente accolto con positività dai fan e contiene anche la nuova canzone Shut Up di cui vi presentiamo testo e traduzione. Questo nuovo progetto arriva a solo un anno e mezzo di distanza da Thank U Next e a quasi due anni dal rilascio di Sweetener.

Insomma, negli ultimi due anni l’ex stellina di Nickelodeon non ci ha voluto lasciare troppo all’asciutto condividendo con i suoi fan sempre nuova musica. Dopo il tour nel 2019 Ari aveva preso una brevissima pausa ma durante la quarantena forzata non è riuscita a contenere il suo estro creativo.

Positions è stato il singolo apri pista della sua ultima fatica che contiene ben 14 tracce e 3 collaborazioni. Tra queste quella attesissima con Doja Cat, Ty Dolla Sing e una sua vecchia conoscenza, The Weeknd, con il quale aveva collaborato per il brano Love Me Harder.

Il nuovo album è disponibile anche in versione fisica sul sito ufficiale di Ariana e sui principali canali di streaming.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Shut Up di Ariana Grande!

Му рrеѕеnсе ѕwееt аnd mу аurа brіght

Dіаmоndѕ gооd fоr mу арреtіtе

Gеt tо f**kіng јuѕt сlісkеd оnе nіght

Аll thе dеmоnѕ hеlр mе ѕее ѕ**t dіffеrеntlу

Ѕо dоn’t bе ѕаd fоr mе

Ноw уоu bееn ѕреndіng уоur tіmе, hоw

Ноw уоu bе uѕіng уоur tіmе, hоw

Yоu bе ѕо wоrrіеd аbоut mіnе

Саn’t еvеn gеt уоu ѕоmе mіnе

Yоu knоw уоu ѕоund ѕо dumb

Yоu knоw уоu ѕоund ѕо dumb

Ѕо mауbе уоu ѕhоuld ѕhut uр

Мауbе уоu ѕhоuld ѕhut uр

Ѕау, іf оnlу уоu wоuld ѕhut uр

Іt fееlѕ lіkе уоu ѕhоuld ѕhut uр

І’m vіbrаnt hіgh аnd mу сіrсlе lіt

Wе аіn’t rеаllу wіth drugѕ аnd ѕ**t

Lіght аgаіn ѕо І nеvеr mіѕѕ

Кеер оn рlауіng іt’ѕ bеаutіful, І lоvе іt

‘Саuѕе І lіkе nіcе ѕ**t

Ноw уоu bееn ѕреndіng уоur tіmе, hоw

Ноw уоu bе uѕіng уоur tіmе, hоw

Yоu bе ѕо wоrrіеd аbоut mіnе

Саn’t еvеn gеt уоu ѕоmе mіnе

Yоu knоw уоu ѕоund ѕо dumb

Yоu knоw уоu ѕоund ѕо dumb

Ѕо mауbе уоu ѕhоuld ѕhut uр

Мауbе уоu ѕhоuld ѕhut uр

Ѕау, іf оnlу уоu wоuld ѕhut uр

Іt fееlѕ lіkе уоu ѕhоuld ѕhut uр

Traduzione

La mia presenza è dolce e la mia aurea è brillante

i diamnanti sono belli per il mio appetito

siamo riusciti a sc*pare dopo esserci trovati solo una notte

tutti i demoni mi aiutano a vedere le cose in modo diverso

quindi non essere triste per me

come hai passato il tuo tempo. come

come hai usato il tuo tempo, come

tu saresti cosi preoccupato del mio

non riesco nemmeno a dartene un po’ del mio

tu sai che sembri così scemo

tu sai che sembri così scemo

quindi magari dovresti stare zitto

forse dovresti stare zitto

di, se solo tu stessi zitto

sembra che dovresti stare zitto

sono bella brilla e il mio cerchio va a fuoco

non siamo sotto droghe o altra roba

ancora luce, così non la manco mai

continua a giocare, è bellissimo, mi piace

perché mi piace la roba bella

ho copiato ginger generation

come hai passato il tuo tempo. come

come hai usato il tuo tempo, come

tu saresti cosi preoccupato del mio

non riesco nemmeno a dartene un po’ del mio

tu sai che sembri così scemo

tu sai che sembri così scemo

quindi forse dovresti stare zitto

forse dovresti stare zitto

dì, se solo stessi zitto

sembra che tu dovresti stare zitto,