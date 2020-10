Ariana Grande: audio, testo e traduzione di Six Thirty

La sorpresa è ormai stata svelata e, Ariana Grande, è tornata con un nuovo album. Positions, questo il titolo lo stesso del primo singolo della nuova era è stato immediatamente accolto con positività dai fan. Questo nuovo progetto arriva a solo un anno e mezzo di distanza da Thank U Next e a quasi due anni dal rilascio di Sweetener.

Insomma, negli ultimi due anni l’ex stellina di Nickelodeon non ci ha voluto lasciare troppo all’asciutto condividendo con i suoi fan sempre nuova musica. Dopo il tour nel 2019 Ari aveva preso una brevissima pausa ma durante la quarantena forzata non è riuscita a contenere il suo estro creativo.

Positions è stato il singolo apri pista della sua ultima fatica che contiene ben 14 tracce e 3 collaborazioni. Tra queste quella attesissima con Doja Cat, Ty Dolla Sing e una sua vecchia conoscenza, The Weeknd, con il quale aveva collaborato per il brano Love Me Harder.

Il nuovo album è disponibile anche in versione fisica sul sito ufficiale di Ariana e sui principali canali di streaming.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Six Thirty di Ariana Grande!

Testo Ariana Grande Six Thirty

Ey Yeah

I know I’ve been on some bullshit

Know I’ve been driving you crazy

But I know you love how I whip it

You can only stay mad for a minute

So come here and give me some kisses

You know I’m very delicious

You know I’m very impatient …

So don’t keep me waiting

I just wonder baby if you’re gonna stay

Even if one day I lose it and go crazy

I know that shit kinda heavy

I just wanna tell you directly

So boy let me know if you’re ready

Are you down? What’s up?

Are you down? What’s up?

Are you down? X 5

You know you’ve been on some bullshit

Eyes all possessive and crazy

But I know it’s just cause you love me

And you … to show me your ugly

And maybe that’s just how it’s supposed to be

I don’t release you …

And you wonder baby if I’m gonna stay

Even if one day I lose it and go crazy

I know that shit kinda heavy

I just wanna ask you directly

Boy let me know if you’re ready

Are you down? What’s up?

Are you down? What’s up?

Are you down?

Are you down? What’s up?

Are you down? What’s up?

Are y0u down?

Tell me Are you down?

Are you gonna be

Six thirty

Down like six thirty

Down like sunsets … my hair on your chest

D0wn like six thirty

Down like six thirty

…

Skrrt skrrt

Down like six thirty yeah

Traduzione Ariana Grande Six Thirty





io so che farei delle cazzat*

so che ti ho fatto impazzire

ma io so che a te piace come ti sculaccio

tu potrai essere arrabbiato solo per un minuto

quindi vieni qui e dammi un po’ di baci

tu sai che sono molto deliziosa

tu sai che sono molto importante

potrei cambiare idea, quindi non farmi aspettare

mi chiedo solo, baby, se resterai

anche se, un giorno, perderò la testa e diventerò pazza

io so che questa roba è abbastanza pesante

voglio solo dirtelo direttamente

quindi ragazzo fammi sapere se sei pronto

ne hai voglia? Come va?

ti va ? Come va?

ti va? x5

mmm ti va?

tu sai che faresti delle c*zzate (cazz*te)

comportandoti in modo possessivo e folle (folle)

ma io so che è solo perché mi ami

e tu non hai paura di mostrarmi che sei brutto

e forse è solo come dovrebbe essere

sono il rilascio, tu sei la dopamina

e tu ti chiedi baby, se rimarrò

anche se un giorno, tu perdi la testa e impazzisci

io so che questa roba è abbastanza pesante (pesante)

voglio solo dirtelo direttamente (direttamente)

quindi ragazzo fammi sapere se sei pronto

ne hai voglia? Come va? (come va)

ti va ? Come va?

ti va? x5 (come va), ti va (dimmi)

mmm ti va?

6 30

voglia come le 6:30

giù come il sole al tramonto (giù come al tramonto)

giù come la mia testa sul tuo petto (mm)

giù come le 6 e 30 (ooh)

giù come le 6:30 (6:30)

giù come i miei piedi sull’acceleratore, skrrt skrrt

giù come le 6:30 , yeah

cosa farai quando sono annoiata

e io voglio giocare ai videogame alle 2?

E se avessi bisogno di un amico? Staresti con me fino alla fine?

sono abbastanza per tenere il tuo amore?

quando sarò vecchia e bloccata, avrai ancora una cotta?

ne hai voglia? Come va?

ti va ? Come va?

ti va? x5

mmm ti va?

6 e 30 (mm)

voglia come le 6:30

giù come il sole al tramonto (giù come al tramonto)

giù come la mia testa sul tuo petto (mm)

giù come le 6 e 30 (ooh)

giù come le 6:30 (6:30)

giù come i miei piedi sull’acceleratore, skrrt skrrt

giù come le 6:30 , yeah