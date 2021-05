Scoprite insieme a Ginger Generation tutte le canzoni dI Eurovision 2021!

Tutto è pronto all’Ahoy Rotterdam, in Olanda, per l’edizione 2021 dell’Eurovision Song Contest! Dopo la cancellazione dello scorso anno, causa Covid, il grande evento internazionale torna in pompa magna, e non potremmo essere più felici!

L’Italia, come saprete, gareggerà con i Maneskin! La band di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas è ad oggi la favorita con il brano Zitti e buoni!

Qui sotto trovate la lista completa con tutte le canzoni dell’Eurovision Song Contest 2021! Cliccando sui titoli troverete il video ufficiale, il testo e la traduzione di ogni brano!

🇦🇱 Albania: Anxhela Peristeri – “Karma”

🇦🇺 Australia: Montaigne – “Technicolour”

🇦🇹 Austria: Vincent Bueno – “Amen”

🇦🇿 Azerbaijan: Efendi – “Mata Hari”

🇧🇪 Belgium: Hooverphonic – “The Wrong Place”

🇧🇬 Bulgaria: VICTORIA – “Growing Up is Getting Old”

🇭🇷 Croatia: Albina – “Tick-Tock”

🇨🇾 Cipro: Elena Tsagrinou – “El Diablo”

🇨🇿 Repubblica Ceca: Benny Cristo – “Omaga”

🇩🇰 Danimarca: Fyr og Flamme – “Øve os på hinanden”

🇪🇪 Estonia – Uku Suviste – “The Lucky One”

🇫🇮 Finland: Blind Channel – “Dark Side”

🇫🇷 Francia: Barbara Pravi – “Voilà”

🇬🇪 Georgia: Tornike Kipiani – “You”

🇩🇪 Germania: Jendrik – “I Don’t Feel Hate”

🇬🇷 Greece: Stefania – “Last Dance”

🇮🇸 Iceland: Daði og Gagnamagnið – “10 Years”

🇮🇪 Irlanda: Lesley Roy – “Maps”

🇮🇱 Israel: Eden Alene – “Set Me Free”

🇮🇹 Italy – Måneskin – “Zitti e buoni”

🇱🇻 Lettonia Samanta Tīna – “The Moon Is Rising”

🇱🇹 Lituania: THE ROOP – “Discoteque”

🇲🇹 Malta: Destiny – “Je Me Casse”

🇲🇩 Moldavia: Natalia Gordienko – “Sugar”

🇳🇱 Olanda: Jeangu Macrooy – “Birth of a New Age”

🇲🇰 North Macedonia: Vasil – “Here I Stand”

🇳🇴 Norway: TIX – “Fallen Angel”

🇵🇱 Poland: Rafał – “The Ride”

🇵🇹 Portugal: The Black Mamba – “Love Is on My Side”

🇷🇴 Romania: Roxen – “Amnesia”

🇷🇺 Russia: Manizha – “Russian Woman”

🇸🇲 San Marino: Senhit – “Adrenalina”

🇷🇸 Serbia: Hurricane – “Loco Loco”

🇸🇮 Slovenia: Ana Soklič – “Amen”.

🇪🇸 Spain: Blas Cantó – “Voy a quedarme”

🇸🇪 Sweden: Tusse – “Voices”

🇨🇭 Switzerland: Gjon’s Tears – “Tout l’univers”

🇺🇦 Ukraine: Go_A – “SHUM”

🇬🇧 Regno Unito: James Newman – “Embers”