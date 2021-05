Hurricane: video, testo e traduzione di Loco Loco| Esc 2021

Le Hurricane sono state scelte dalla Serbia per partecipare all’Eurovision Song Contest 2021. A ESC 2021, dunque, il gruppo si presenterà con il brano Loco Loco .



L’Eurovision Song Contest 2021, dopo la cancellazione dell’evento dello scorso anno causa Covid-19, si terrà dal 18 al 22 maggio prossimi all’Ahoy Rotterdam, in Olanda.

Alla competizione vi ricordiamo parteciperanno anche i nostri Maneskin. Il gruppo si presenterà in gara con il brano Zitti e buoni, vincitore del Festival di Sanremo 2021.

Qui sotto trovate video, testo e traduzione di Hurricane delle Loco Loco

Hurricane - LOCO LOCO - Serbia 🇷🇸 - Official Music Video - Eurovision 2021

Testo

Uvod] Ram-ba-bam, a ja slatka sam i fina

Loco, loco

Ram-ba-bam, a ja slatka sam i fina

Hu-Hu-Hu-Hurricane

[Strofa 1: Sanja Vučić, Ksenija Knežević] Nemoj da se ljutiš, hrabrost skupiJedna cura kao ja ne traži obećanjaNe skidaš taj pogled ti sa meneLako ušla sam ja u tvoje vene [Pred-Refren: Ivana Nikolić, Sanja Vučić] Osmeh tvoj mi kaže da me želiš, koga lažeš?Slatka kao čoko moko, hajde, budi loco [Refren: Sanja Vučić] Ram-ba-ba-bam, a ja slatka sam i finaA ti si sam-sam-sam i ja znam-znam-znamDa biće lom-lom-lom, zato hajde budi loco, locoA ja slatka sam i finaA ti si sam-sam-sam i ja znam-znam-znamDa biće lom-lom-lom, zato hajde budi loco, loco(Budi loco, loco)[Strofa 2: Sanja Vučić, Ksenija Knežević] Bebe, bebe, bebe, čemu drama?Jedna cura kao ja ne traži obećanjaBejbe, bejbe, bejbe, igram samaTo što nisi sa mnom, to je tvoja mana [Pred-Refren: Ivana Nikolić, Sanja Vučić] Osmeh tvoj mi kaže da me želiš, koga lažeš?Slatka kao čoko moko, hajde, budi loco [Refren: Ksenija Knežević] Ram-ba-ba-bam, a ja slatka sam i finaA ti si sam-sam-sam i ja znam-znam-znamDa biće lom-lom-lom, zato hajde budi loco, locoA ja slatka sam i finaA ti si sam-sam-sam i ja znam-znam-znamDa biće lom-lom-lom, zato hajde budi loco, loco(Loco, loco) [Prelaz: Sanja, Ivana, Ksenija] One, two, girls, come on!Loco, loco (X3)

(Hajde budi loco, loco)

Ne skidaš pogled sa mene

Lako sam ti ušla u vene

Hajde budi loco, loco

[Refren: Ivana Nikolić] (Slatka sam i fina)

A ti si sam-sam-sam i ja znam-znam-znam

Da biće lom-lom-lom, zato hajde budi loco, loco

A ja slatka sam i fina

A ti si sam-sam-sam i ja znam-znam-znam

Da biće lom-lom-lom, hajde budi loco, loco

(Loco, loco)

Traduzione

ram ba ba ba,

e io sono carino e dolce

loco loco

ram ba ba bam

e io sono carino e dolce

hu hu hurricane

Non essere arrabbiato, fatti coraggio

una ragazza come me non chiede promesse

tu non mi togli gli occhi di dosso

sono entrata nelle tue vene così facilmente

lo vedo nel tuo sorriso

tu vuoi me, non mentire

sono dolce come un choco moco

dai sii il mio pazzo

ram ba ba bam

e io sono carino e dolce

(ooh) e sei da solo, da solo, da solo

e io so, io so, io so

sarà pazzo, pazzo, pazzo

quindi, dai, io so io so

sarà pazzo, pazzo, pazzo

quindi, dai, sii il mio pazzo pazzo (sii il mio pazzo)

baby baby, qual è il problema?

una ragazza come me non chiede promesse

baby baby, io ballo da sola

non stare con me è il mio difetto

lo vedo nel tuo sorriso

tu vuoi me, non mentire

sono dolce come il choco mooc

dai, sii il mio pazzo

ram ba ba bam

e io sono carino e dolce

(ooh) e sei da solo, da solo, da solo

e io so, io so, io so

sarà pazzo, pazzo, pazzo

quindi, dai, io so io so

sarà pazzo, pazzo, pazzo

quindi, dai, sii il mio pazzo pazzo (sii il mio pazzo)

ho copiato gingergeneration

uno, due, ragazze, dai

(pazzo, pazzo) X 3

dai. sii il mio loco loco

tu non mi togli gli occhi di dosso

mi entri nelle vene così facilmene

dai, siii il mio pazzo pazzo

ooh) e sei da solo, da solo, da solo

e io so, io so, io so

sarà pazzo, pazzo, pazzo

quindi, dai, io so io so

sarà pazzo, pazzo, pazzo

quindi, dai, sii il mio pazzo pazzo (sii il mio pazzo)