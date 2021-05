Benny Cristo: video, testo e traduzione di Omaga| Esc 2021

Benny Cristo è stato scelto dal suo paese d’origine, la Repubblic Ceca, per partecipare all’Eurovision Song Contest 2021. A ESC 2021, dunque, il cantante si presenterà con il brano Omaga.



L’Eurovision Song Contest 2021, dopo la cancellazione dell’evento dello scorso anno causa Covid-19, si terrà dal 18 al 22 maggio prossimi all’Ahoy Rotterdam, in Olanda.

Alla competizione vi ricordiamo parteciperanno anche i nostri Maneskin. Il gruppo si presenterà in gara con il brano Zitti e buoni, vincitore del Festival di Sanremo 2021.

Qui sotto trovate video, testo e traduzione di Omaga di Benny Cristo

Testo

Traduzione

[Intro] Honestly, I don’t careI’m happy you’re hereI’m tryna make you smile for a while nowI’m like, “Oh my God, you’re so beautiful”Why don’t you come over and have it?Why don’t you let me have it all? [Verse 1] I did a lot of dumb shhA lot of things I wish I didn’t do, ayeBaby, come back, won’t you?Babe, come back, he-eyWhole world crazyIs it crazy to love you?Baby, come back, won’t you?Babe, come back [Pre-Chorus] You said you’re still too mad ’bout them things I didBut I don’t know what I did, my baby, yeahYou said you gained a few pounds, you blame the apocalypseThere ain’t no apocalypseLong as you’re here on my lips [Chorus] Honеstly, I don’t careI’m happy you’re herеI’m tryna make you smile for a while nowI’m like, “Oh my God, you’re so beautiful”Why don’t you come over and have it?Why don’t you let me have it all?[Verse 2] You’ve been home too longI’ve been home too long, yeahWe both need to feel love, nothing wrong with thatMůžeš být u mě klidně mužem dělat jakoby [Pre-Chorus] There ain’t no apocalypseLong as you’re here on my lips [Chorus] Honestly, I don’t careI’m happy you’re hereI’m tryna make you smile for a while nowI’m like, “Oh my God, you’re so beautiful”Why don’t you come over and have it?Why don’t you let me have it? [Post-Chorus] Like oh my God, oh my GodYou’re so beautifulOh my God, oh my GodWhy don’t you let me have it? [Bridge] You said you’re still too mad ’bout them things I didBut I don’t know what I did (What I did, what I did)You said you gained a few pounds, you blame the apocalypseThere ain’t no apocalypseLong as you’re here on my lips[Chorus] Honestly, I don’t careI’m happy you’re hereI’m tryna make you smile for a while nowI’m like, “Oh my God, you’re so beautiful”Why don’t you come over and have it?Why don’t you let me have it? [Post-Chorus] Like oh my God, oh my GodYou’re so beautifulOh my God, oh my GodWhy don’t you let me have it? [Outro] Oh my God, oh my GodYou’re so beautifulOh my God, oh my God (Yeah)Why don’t you let me?

onestamente non mi interessa

sono felice che tu sia qui

sto cercando di farti sorridere per un po’ adesso

sono tipo oh mio dio sei così bello

perchè non vieni qui e lo odi?

perché non vieni qui e te lo prendi tutto?

ho fatto molte cose stupide

molte cose che non avrei voluto fare, aye

baby ritorna, non vuoi?

babye, ritorna, he hey

tutto il mondo è impazzito

è pazzo amarti?

baby, ritorna, non vuoi?

baby, ritorna

hai detto che sei ancora troppo arrabbiato per le cose che ho fatto

ma io non so cosa ho fatto, tesoro, yeah

hai detto che hai messo su qualche chilo, dai la colpa all’apocalisse

non c’è nessuna apocalisse

fintanto che sei qui sulle mie labbra

onestamente non mi interessa

sono felice che tu sia qui

sto cercando di farti sorridere per un po’ adesso

sono tipo “oh mio dio sei così bella”

perchè non vieni qui e lo odi?

perché non vieni qui e te lo prendi tutto?

sei stata a casa troppo a lungo

sono stato a casa troppo a lungo yeah

tutti e due abbiamo bisogno di sentire amore, non c’è nulla di sbagliato in questo

puoi stare con me, possiamo ancora fare come se

non c’è nessuna apocalisse

fintanto che sei qui sulle mie labbra

onestamente non mi interessa

sono felice che tu sia qui

sto cercando di farti sorridere per un po’ adesso

sono tipo “oh mio dio sei così bella”

perchè non vieni qui e lo odi?

perché non vieni qui e te lo prendi tutto?

sono tipo oh mio dio

sei bellisima

oh mio dio, oh mio dio

perché non mi lasci averlo?

ma hai detto che sei troppo arrabbiata per le cose che ho detto

ma non so cosa ho fatto (cosa ho fatto, cosa ho fatto)

hai detto che hai messo su qualche chilo, hai dato la colpa all’apocalisse

non c’è nessuna apocalisse

fintanto che sei sulle mie labbra

onestamente non mi interessa

sono felice che tu sia qui

sto cercando di farti sorridere per un po’ adesso

sono tipo “oh mio dio sei così bella”

perchè non vieni qui e lo odi?

perché non vieni qui e te lo prendi tutto?

sono tipo oh mio dio

sei bellisima

oh mio dio, oh mio dio

perché non mi lasci averlo?

oh mio dio

sei bellisima

oh mio dio, oh mio dio

perché non mi lasci averlo?