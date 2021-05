Blas Cantò: video, testo e traduzione di Voy a quedarme| Esc 2021

Blas Cantò è stato scelto dalla Spagna per partecipare all’Eurovision Song Contest 2021. A ESC 2021, dunque, il gruppo si presenterà con il brano Voy a quedarme.



L’Eurovision Song Contest 2021, dopo la cancellazione dell’evento dello scorso anno causa Covid-19, si terrà dal 18 al 22 maggio prossimi all’Ahoy Rotterdam, in Olanda.

Alla competizione vi ricordiamo parteciperanno anche i nostri Maneskin. Il gruppo si presenterà in gara con il brano Zitti e buoni, vincitore del Festival di Sanremo 2021.

Qui sotto trovate video, testo e traduzione di Voy a quedarme di Blas Cantò

Blas Cantó - Voy A Quedarme - Spain 🇪🇸 - Official Music Video - Eurovision 2021

Testo

Traduzione

[Verso 1] Quédate esta noche para ver amanecerPara sentir tu voz acariciándomeQuédate un segundo másNo hay nada que perderMientras dibujo un marDe memorias en tu piel [Pre-Estribillo] He bajado el cielo para descubrirQue se esconde en tu miradaSolo a unos centímetros de mi [Estribillo] Voy a quedarme y prometoQuererte más que ayerVoy a besarte muy lentoComo la primera vezY dejar atrás el miedoCon tu alma entre mis dedos quédatePorque yo voy a quedarme [Verso 2] Se que hay muchos como yoCon tanto que ofrecerPero juro que este amorNadie lo podrá vencerY aunque nuestro baile dieraUn paso marcha atrásNo te preocupes yoContigo siempre bailaré[Pre-Estribillo] Qué más da si el mundo se derrumba hoyO que pasará mañanaQue yo de tu lado no me voy [Estribillo] Voy a quedarme y prometoQuererte más que ayerVoy a besarte muy lentoComo la primera vezY dejar atrás el miedoCon tu alma entre mis dedos quédatePorque yo voy a quedarme [Puente] A tu lado aunque nos tiemble el sueloSe apague el sol, se caiga el cieloA tan solo unos centímetros los dos [Outro] Y dejar atrás el miedoCon tu alma entre mis dedos quédatePorque yo voy a quedarme

Resta questa notte per vedere l’alba

per sentire la tua voce che mi accarezza

resta un secondo in più

non c’è niente da perdere

mentre disegno un mare

di ricordi nella tua pelle

sono sceso dal cielo per scoprire

che si nasconde il tuo sguardo

solo ad un centimetro da me

resterò e prometto

amarti più di ieri

ti bacerò lentamente

come la prima volta

e lasciare alle spalle la paura

con la tua anima fra le mie dita resta

perché io resterò

so che ci sono molti come me

che hanno tanto da offrire

ma ti giuro che con questo amore

nessuno potrà vincere

e anche se il nostro ballo

facesse un altro passo indietro

non ti preoccupare io

ballerò sempre con te

tanto che cosa succede se il mondo crollasse oggi

o cosa succederà domani

perché io non me ne vado da accanto d te

resterò e prometto

amarti più di ieri

ti bacerò lentamente

come la prima volta

e lasciare alle spalle la paura

con la tua anima fra le mie dita resta

perché io resterò

al tuo fianco anche se trema il suolo sotto ai piedi

che il sole si spenga, che il cielo cada

a pochi centimetri da noi

e lasciare indietro la paura

con la tua anima fra le mie dita, resta

perché io resterò