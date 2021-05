Tix: video, testo e traduzione di Fallen Angel | Esc 2021

Tik è stato scelta dal suo paese d’origine, la Norvegia, per partecipare all’Eurovision Song Contest 2021. A ESC 2021, dunque, il cantante si presenterà con il brano Fallen Angel.



L’Eurovision Song Contest 2021, dopo la cancellazione dell’evento dello scorso anno causa Covid-19, si terrà dal 18 al 22 maggio prossimi all’Ahoy Rotterdam, in Olanda.

Alla competizione vi ricordiamo parteciperanno anche i nostri Maneskin. Il gruppo si presenterà in gara con il brano Zitti e buoni, vincitore del Festival di Sanremo 2021.

Qui sotto trovate video, testo e traduzione di Fallen Angel di Tix

TIX - Fallen Angel - Norway 🇳🇴 - Official Video - Eurovision 2021

Watch this video on YouTube

Testo

What can I say?

I can’t make her stay

When I know that she’s so far above

How could she ever love someone like me

She’s out of reach

Here in the dark inside the hole in my heart

I’m fighting all of my demons tryna tear me apart

And I’m still not sure what you ever saw in me

No, I’m a, I’m a fallen angel

And no matter where my heart is

There’s no way I’ll ever

Reach up to Heaven

To you

She’s so far out of this world

No way I could ever be with her

‘Cause I know Heaven’s your home

That’s where angels belong

And it wouldn’t be fair

If I keep you down here

Here in the dark inside the hole in my heart

I’m fighting all of my demons tryna tear me apart

And I’m still not sure what you ever saw in me

No, I’m a, I’m a fallen angel

Tryna fly, but I’m not able

And I need you to know

That it’s okay to let me go

‘Cause no matter where my heart is

There’s no way I’ll ever

Reach up to Heaven

To you

I’m a, I’m a fallen angel

Yeah I’m a, I’m a fallen angel

And I’m still not sure

What you ever saw in me

No, I’m a, I’m a fallen angel

Tryna fly, but I’m not able, so

Just let me go (I’m a, I’m a fallen angel)

‘Cause no matter where my heart is

There’s no way I’ll ever

Reach up to Heaven

To you

Traduzione

che cosa posso dire?

non posso farla restare

quando io so che è molto oltre

come potrebbe lei mai amare uno come me?

lei è fuori portata

qui nell’oscuro buco dentro al mio cuore

sto combattendo contro tutti i miei demoni che cercano di distruggermi

e ancora non sono sicuro di quello che tu hai mai visto in me

no, io sono, sono un angelo caduto

e non importa dove sia il mio cuore

non esiste che io

possa mai raggiungere il paradiso

per te

lei è così distante da questo mondo

non esiste che io possa mai stare con lei

perché io so che il paradiso è casa tua

ecco dove appartengono gli angeli

e non sarebbe giusto

se io ti tenessi qui giù

qui nell’oscuro buco dentro al mio cuore

sto combattendo contro tutti i miei demoni che cercano di distruggermi

e ancora non sono sicuro di quello che tu hai mai visto in me

no, non sono, non sono un angelo caduto

provo a volare, ma non sono capace

e ho bisogno che tu sappia

che va bene lasciarmi andare

perché non importa dove sia il mio cuore

non esiste che io possa mai

raggiungere il paradiso

per te

sono un, sono un angelo caduto

yeah, io sono io sono un angelo caduto

e non importa dove sia il mio cuore

non esiste che io possa mai

raggiungere il paradiso

per te

lei è cosi lontana da questo mondo

non potrà mai stare con lei

perché io so che il paradiso è casa tua

ecco dove appartengono gli angeli

e non sarebbe giusto

se io ti tenessi qui

qui nel buco oscuro del mio cuore

sto combattendo tutti i demoni che cercano di distruggermi

e ancora non sono sicuro di cosa tu abbia visto in me

no io sono, sono un angelo caduto

cerco di volare, ma non sono capace

e ho bisogno che tu sappia

che va bene lasciare andare

perché non importa dov’è il mio cuore

non c’è modo in cui potrò mai

raggiungere il paradiso

per te

io sono, sono un angelo caduto

yeah sono, sono un angelo caduto

e non sono ancora sicuro

che cosa tu mi abbia mai fatto

no, sono, sono un angelo caduto

provo a volare, ma non sono capace, quindi

lasciami andare e basta (sono un, sono un angelo caduto)

perché non conta dov’è il mio cuore

non c’è modo in cui potrò mai

raggiungere il paradiso

con te