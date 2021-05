Manizha: audio, testo e traduzione di Russian Woman| Esc 2021

Manizha è stata scelta dal suo paese d’origine, la Russia, per partecipare all’Eurovision Song Contest 2021. A ESC 2021, dunque, il cantante si presenterà con il brano Amnesia.



L’Eurovision Song Contest 2021, dopo la cancellazione dell’evento dello scorso anno causa Covid-19, si terrà dal 18 al 22 maggio prossimi all’Ahoy Rotterdam, in Olanda.

Alla competizione vi ricordiamo parteciperanno anche i nostri Maneskin. Il gruppo si presenterà in gara con il brano Zitti e buoni, vincitore del Festival di Sanremo 2021.

Qui sotto trovate video, testo e traduzione di Amnesia di Manizha

Manizha - Russian Woman - Russia 🇷🇺 - Official Video - Eurovision 2021

Testo

Интро] Эй, ха

А, а, а

Э-э

Хм

Traduzione

[Куплет 1] Поле, поле, поле, я ж малаПоле, поле, поле, так малаКак пройти по полю из огня?Как пройти по полю, если ты одна?(А-а-а) Ждать мне чьей-то ручечки, ручки?(А-а-а) А кто подаст мне ручку, девочки?Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночиЖдём мы корабля, ждём мы корабля очень-оченьС ночи до утра, ждём мы корабля, ждём мы корабляА чё ждать? Встала и пошла [Припев] (Ха-ха)(Хей-хей)(Ха-ха)(Хей-хей)Every Russian woman needs to know (Ха-ха)You’re strong enough, you’re gonna break the wall (Хей-хей)Every Russian woman needs to know (Ха-ха)You’re strong enough, you’re gonna break the wall (Хей-хей)[Куплет 2] Что там хорохорится? Ой, красавицаЖдёшь своего юнца? Ой, красавицаТебе уж за 30, алло, где же дети?Ты в целом красива, но вот похудеть быНадень подлиннее, надень покорочеРосла без отца, делай то, что не хочешьТы точно не хочешь? Не хочешь, а надоПослушайте, правда, мы с вами не стадоВороны, пыщ-пыщ, прошу, отвалите [Скит] Теперь зарубите себе на носуЯ вас не виню, а себя я чертовски люблю [Бридж] Борются, борютсяВсе по кругу борются, да не молятсяСын без отца, дочь без отцаНо сломанной family не сломать меня, ау [Припев] (Ха-ха)(Хей-хей)You’re gonna, you’re gonna break the wall (Ха-ха)Р-р (О-о-о)Every Russian woman needs to know, uh (Ха-ха)You’re strong enough, you’re gonna break the wall (Хей-хей)Every Russian woman needs to know (Ха-ха)You’re strong enough, you’re gonna break the wall (Хей-хей)[Постприпев] Эй, Russian woman, ха (Ха-ха)Don’t be afraid, girl (Хей-хей)You’re strong enough, uh (Ха-ха)You’re strong enough (О-о-о)Don’t be afraid (Don’t be afraid) X4 [Бридж] Борются, борютсяВсе по кругу борются, да не молятсяСын без отца, дочь без отцаНо сломанной family не сломать меня, ау [Аутро] А, аЭ, э(А, а)О-о-о

ey

ah ah ah

yeah

hm

campo, campo, campo, io sono piccolo

campo, campo, campo, io sono piccolo

come camminare in un campo di fuoco?

a h, dovrei aspettare qualcuno, mano nella mano?

ah ah ma chi mi darà una mano ragazza?

per secoli dalla notte fino al mattino, dalla notte-notte

stiamo aspettando una nave, aspettando la nave, davvero davvero

stiamo aspettando una nave, aspettando una nave, aspettando una nave

perché aspettare? Alzati e andiamo!

(Ha, ha)

(Hey, hey)

(Ha, ha)

(Hey, hey)

ogni donna russa deve sapere (ah ah)

sei forte abbastanza, distruggerai il muro (hey hey)

ogni donna russa deve sapere (ah, ah)

sei forte abbastanza, distruggerai il muro (hey hey)

perché sei così impertinente? oh bella ragazza

stai aspettando un giovane uomo? Oh bella ragazza

sei nei tuoi anni 30, ciao dove sono i tuoi bambini?

bene, sei carina, ma farai meglio a perdere peso

mettiti qualcosa di più lungo, mettiti qualcosa di più corto

sei cresciuta senza un padre, fai quello che vuoi

sei sicura che non vuoi? Tu non vuoi ma ne hai bisogno

ah ah, ascolta, davvero, non siamo pecore

corvi, per favore, disperdetevi

adesso ascolta, non ti do la colpa e io cavoli amo me stessa

loro combattono, combattono

tutti volano in cerchio, ma non pregano

il figlio senza un padre, la figla senza un padre

ma una famiglia spezzata non mi distruggerà

ah ah

hey hey

tu stai, tu stai rompendo il muro (ah ah)

rr (oh oh)

ogni donna russa deve sapere (ah ah)

sei forte abbastanza, stai per distruggere il muro (hey hey)

ogni donna russa deve sapere (ah ah)

sei forte abbastanza, distruggerai il mondo

hey donna russa, ah

non avere paura, ragazza (hey hey)

sei forte abbastanza (oh-oh-oh)

non avere paura (non avere paura) X4

loro combattono, combattono

tutti volano in cerchio, ma non pregano

il figlio senza un padre, la figla senza un padre

ma una famiglia spezzata non mi distruggerà

ah ah

eh eh

ah ah

oh oh oh