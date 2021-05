Ecco quando dovranno cantare i Maneskin durante la finale dell’Eurovision 2021 di sabato 22 maggio. La band, in gara con Zitti e Buoni si esibirà in una posizione decisa dalla produzione, compresa tra il numero 14 e il numero 26. Restano dunque 13 posti nella prima metà e 11 nella seconda.

A deciderlo la moderatrice della conferenza stampa, a margine della seconda prova, che ha estratto per i Maneskin la metà di esibizione in finale. Questa procedura è ormai una tradizione dal 2013, come riportato sul sito ufficiale del Festival.

Seguiranno nelle prossime ore le estrazioni degli altri artisti già direttamente ammessi in finale. Va detto che un posto nella seconda metà della finale è già occupato dai Paesi Bassi (Jeangu Macrooy con Birth of a new age), poiché questi ultimi occupano la posizione 23.

Molto positive, intanto, sono state le reazioni a caldo della sala stampa virtuale sulla seconda prova dei Maneskin che hanno realizzato una performance ben studiata e molto bella dal punto di vista scenico. Damiano è stato giudicato impeccabile dal punto di vista, come sempre del resto.

Eurovision 2021, Claudio Santucci per GiòForma è il creative director dello staging dei Måneskin. Ecco chi ha realizzato la messa in scena dell’Italia https://t.co/92ErRfDzSc — Eurofestival News (@escitalia) May 17, 2021

Come ascoltare i Maneskin durante la finale di ESC 2021

