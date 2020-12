Traduzioni testi canzoni Wonder Shawn Mendes: leggete su Ginger Generation i brani del nuovo disco dell’artisra canadese tradotti in italiano!

Shawn Mendes è tornato! Esce oggi, 4 dicembre, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store Wonder, il suo quarto disco di carriera.



Un album intenso, ispirato ed emozionante, e di certo il progetto più complesso e profondo di tutta la carriera del cantante. Wonder è nato nel bel mezzo della quarantena: il processo dietro la scrittura del disco Shawn ce l’ha raccontato in una serie di recenti interviste ma anche nel suo documentario, In Wonder.

Gran parte delle canzoni nascono da una serie di riflessioni del cantante sulla vita e su tutte le piccole cose di cui ci possiamo stupire, ogni giorno. Ma Wonder è anche il disco in cui Shawn mette in prospettiva la sua carriera e si guarda indietro in modo critico. Di questo, per esempio, se ne parla nel brano Monster con Justin Bieber.

Il nuovo disco di Shawn è composto da un totale di 14 pezzi. Il primo singolo, la title track Wonder, la potete ascoltare cliccando qui. Questo nuovo lavoro arriva dopo altri tre album debuttati alla n°1 in classifica, tre dischi di platino e 11 ulteriori singoli certificati platino o multi-platino.

Shawn, inoltre, ha pubblicato su Instagram una lettera in cui racconta cosa lo ha ispirato nella lavorazione di quest’album:

Mi siete mancati così tanto! È stato un anno davvero terrificante per tutti, perciò vorrei mandare quintali d’amore a tutti voi! Ho scritto un album, si intitola Wonder. Per me è davvero come se avessi trascritto su carta un pezzo di me, e poi l’avessi registrato sotto forma di canzoni. Ho cercato di essere onesto e vero come non mai. È un mondo e un viaggio e un sogno e un album che avrei voluto realizzare già da parecchio tempo. Lo amo totalmente. Grazie per essere stati al mio fianco per tutti questi anni, vi adoro.

Traduzioni testi canzoni Wonder Shawn Mendes: cliccate sui titoli dek brani qui sotto per leggerli





(In aggiornamento)

Intro

Higher

Monster