Traduzione e testo di Monster di Shawn Mendes e Justin Bieber per voi su Ginger Generation! I due artisti canadesi, come vi avevamo anticipato qui, hanno pubblicato quest’oggi, 20 novembre, la loro prima collaborazione!

Un vero sogno che si avvera, insomma! Monster non solo è la prima collaborazione fra due dei nostri artisti preferiti in assoluto ma anche l’unico feat. del nuovo disco di Shawn, Wonder!

Qui sotto trovate video ufficiale, testo e traduzione di Monster di Shawn Mendes e Justin Bieber!

Il video

Shawn Mendes, Justin Bieber - Monster

Traduzione e testo di Monster di Shawn Mendes e Justin Bieber



Traduzione

[Verse 1: Shawn Mendes] You put me on a pedestal and tell me I'm the bestRasie up into the sky until I'm short of breathFill me up with confidence, I say what's in my chestSpill my words and tear me down until there's nothing leftRearrange the pieces just to fit me with the rest, yeah [Chorus: Shawn Mendes] But what if I, what if I trip?What if I, what if I fall?Then am I the monster?Just let me knowAnd what if I, what if I sin?And what if I, what if I break? YeahThen am I the monster?Just let me know, yeah [Verse 2: Justin Bieber] I was fifteen when the world put me on a pedestalI had big dreams shows and making memoriesMade some bad moves trying to act cool, upset by their jealousyLifting me up (Lifting me up), lifting me up (Yeah)And tearing me down (Down), tearing me down (Down, down)I'll take responsibility for everything I've done (Yeah)Holding it against me like you're the holy one (Yeah)[Bridge: Shawn Mendes] I had a chip on my shoulder, had to let it go'Cause unforgiveness keeps them in controlAnd now I really wanna know [Chorus: Shawn Mendes] But what if I, what if I trip? (Oh)What if I, what if I fall? (I fall)Then am I the monster? (Am I the monster?)Just let me know (Let me know)And what if I, what if I sin? (Oh)And what if I, what if I break? YeahThen am I the monster? (Am I the monster?)Just let me knowPlease just let me know [Outro: Shawn Mendes] Please don't let me fallOh, please don't let me fall





tu mi hai messo su un piedistallo e mi hai detto che sono il migliore

mi hai alzato verso il cielo fino a che non ho perso il fiato

mi hai riempito di fiducia, io dico quello che mi esce dal petto

hai versato le mie parole e mi hai buttato giù fino a che non è rimasto nulla

hai riorganizzato i pezzi solo per farli stare con il resto yeah

e se se inciampassi?

e se io cadessi?

e se fossi io il mostro?

fammi solo sapere

e se , se io peccassi?

e se se mi spezzassi? yeah

allora sarei io il mostro?

fammi solo sapere yeah

avevo 15 anni quando il mondo mi ha messo un piedistallo

facevo degli spettacoli da sogno e creavo ricordi

ho preso delle decisioni sbagliate cercando di fare il figo, sconvolto dalla loro gelosia

alzandomi (alzandomi), alzandomi (yeah)

e buttandomi giù (giù), buttandomi giù (giù

, giù)

io prenderò la responsabilità per tutto quello che ho fatto (yeah)

stringendolo contro di me come se fossi la cosa più sacra

ho avuto la pulce nell’orecchio, ho dovuto lasciare perdere

perché la mancanza di perdono li fa mantenere il controllo

e adesso io davvero voglio sapere

e se se inciampassi? (oh)

e se io cadessi? (io cadessi)

e se fossi io il mostro? (sono io il mostro?)

fammi solo sapere (fammi sapere)

e se , se io peccassi? (oh)

e se se mi spezzassi? yeah

allora sarei io il mostro? (sono io il mostro?)

fammi solo sapere yeah

per favore fammi sapere

per favore non farmi cadere

oh, per favore non farmi cadere