Higher è una delle canzoni incluse in Wonder, il quarto album della carriera di Shawn Mendes. Il disco è disponibile dal 4 dicembre in tutte le piattaforme di streaming e negli online store.

Il nuovo disco di Shawn è composto da un totale di 14 pezzi. Il primo singolo, la title track Wonder, la potete ascoltare cliccando qui. Questo nuovo lavoro arriva dopo altri tre album debuttati alla n°1 in classifica, tre dischi di platino e 11 ulteriori singoli certificati platino o multi-platino.

Shawn, inoltre, ha pubblicato su Instagram una lettera in cui racconta cosa lo ha ispirato nella lavorazione di quest’album:

Mi siete mancati così tanto! È stato un anno davvero terrificante per tutti, perciò vorrei mandare quintali d’amore a tutti voi! Ho scritto un album, si intitola Wonder. Per me è davvero come se avessi trascritto su carta un pezzo di me, e poi l’avessi registrato sotto forma di canzoni. Ho cercato di essere onesto e vero come non mai. È un mondo e un viaggio e un sogno e un album che avrei voluto realizzare già da parecchio tempo. Lo amo totalmente. Grazie per essere stati al mio fianco per tutti questi anni, vi adoro.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Higher di Shawn Mendes!





Testo

Traduzione

[Intro] I can’t get much higher [Verse 1] New York in the summertimeGet close with a bottle of wineLast year was a broken heartLast year was a broken heartLast year was a broken heartDamn, flip it around, what a beautiful startYou and me on the top of the roofSlow dance in the light of the moon, yeahNever thought it would get this far,Never thought it would get this far, no, Never thought it would get this farWow, flip it around, what a beautiful start [Chorus] The drinks they gettin’ better, the view is lookin’ niceAs long as we’re together, no I can’t get much higher, high, highNo, I can’t get much higherLet’s stay like this foreverI’ll kiss you every nightAs long as we’re togetherNo, I can’t get much higher, high, highNo, I can’t get much higherPrimis Player Placeholder[Verse 2] All eyes are lookin’ at usBut I can’t stop fallin’ in loveAlways been the one that I want, yeah, Always been the one that I want, yeah, Always been the one that I wantWow, look at us now, damn what have we done?I almost can’t believe itSo please don’t wake me if I’m dreamin’Whenever I’m with you[Chorus] The drinks they gettin’ better, the view is lookin’ niceAs long as we’re together, no I can’t get much higher, high, highNo, I can’t get much higherLet’s stay like this foreverI’ll kiss you every nightAs long as we’re togetherNo, I can’t get much higher, high, high (Can’t get much higher)No, I can’t get much higher [Bridge] Say, say you won’t let goAll I know, oh-oh, ohIs I can’t get much higher[Chorus] I can’t get much higherThe drinks they gettin’ better (Better), the view is lookin’ nice (Na, na)As long as we’re together, no I can’t get much higher (Can’t get much higher), high, highNo, I can’t get much higherLet’s stay like this foreverI’ll kiss you every nightAs long as we’re togetherNo, I can’t get much higher, high, highNo, I can’t get much higher

non posso andare più in alto

New York d’estate

Avvicinati con una bottiglia di vino

l’anno scorso ero un cuore spezzato (x3)

cavolo, giralo a tuo favore, che bellissimo inizio

tu ed io sul tetto

balliamo un lento al chiaro di luna, yeah

non avrei mai pensato di poter arrivare così lontano

no, non avrei mai pensato di poter arrivare così lontano

non avrei mai pensato di poter arrivare così lontano

wow, rigiralo a tuo favore, che bellissimo inizio

i drink stanno diventando migliori, la vista è davvero carina

fintanto che stiamo insieme, no, non posso andare più in alto

in alto, alto

no non posso arrivare più in alto

rimaniamo così per sempre

ti bacerò ogni notte

fintanto che stiamo insieme

no, non posso andare più in alto, in alto, in alto

no non posso andare più in alto

tutti gli occhi stanno guardando noi

ma io non riesco a non innamorarmi

sono sempre stato quello che voglio

yeah, sono sempre stato quello che voglio

sono sempre stato quello che voglio

wow, guardaci ora, cavolo, che cosa abbiamo fatto?

quasi non ci cred0,

quindi per favore, non svegliarmi se sto sognando

ogni volta che sono con te

i drink stanno diventando migliori, la vista è davvero carina

fintanto che stiamo insieme, no, non posso andare più in alto

in alto, alto

no non posso arrivare più in alto

rimaniamo così per sempre

ti bacerò ogni notte

fintanto che stiamo insieme

no, non posso andare più in alto, in alto, in alto (non potrei essere più inebriato)

no non posso andare più in alto

dimmi che non te ne andrai

tutto quello che so, oh oh

è che non posso andare più in alto

non posso essre più inebriato

i drink stanno diventando migliori (migliori) la vista è davvero carina (na na)

fintanto che stiamo insieme, no, non posso andare più in alto

in alto, alto

(non potrei essere più inebriato)

rimaniamo così per sempre

ti bacerò ogni notte

fintanto che stiamo insieme

no, non posso andare più in alto, in alto, in alto

no non posso andare più in alto