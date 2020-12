Intro di Shawn Mendes: traduzione e testo della canzone di Wonder

Intro è è una delle canzoni incluse in Wonder, il quarto album della carriera di Shawn Mendes. Il disco è disponibile dal 4 dicembre in tutte le piattaforme di streaming e negli online store.

Il nuovo disco di Shawn è composto da un totale di 14 pezzi. Il primo singolo, la title track Wonder, la potete ascoltare cliccando qui. Questo nuovo lavoro arriva dopo altri tre album debuttati alla n°1 in classifica, tre dischi di platino e 11 ulteriori singoli certificati platino o multi-platino.

Shawn, inoltre, ha pubblicato su Instagram una lettera in cui racconta cosa lo ha ispirato nella lavorazione di quest’album:

Mi siete mancati così tanto! È stato un anno davvero terrificante per tutti, perciò vorrei mandare quintali d’amore a tutti voi! Ho scritto un album, si intitola Wonder. Per me è davvero come se avessi trascritto su carta un pezzo di me, e poi l’avessi registrato sotto forma di canzoni. Ho cercato di essere onesto e vero come non mai. È un mondo e un viaggio e un sogno e un album che avrei voluto realizzare già da parecchio tempo. Lo amo totalmente. Grazie per essere stati al mio fianco per tutti questi anni, vi adoro.

Gran parte dell’album di Shawn è nato nel periodo della quarantena. Nel disco, l’artista riflette sulle piccole cose di cui ci possiamo stupire ogni giorno ma riflette anche sulla sua carriera fino a questo punto e al peso della fama, spesso difficile da sostenere

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Intro di Shawn Mendes!





Testo

Traduzione

[Verse] You have a million different facesBut they’ll never understandUnless you let them inYou’ve been a million different placesSo give yourself a chance toGet lost in wonderland (Ooh)

Hai un milione di facce diverse

ma loro non capiranno mai

a meno che non li lasci entrare

sei stato in un milione di posti diversi

quindi datti l’occasione di

perderti nel paese delle meraviglie (ooh)