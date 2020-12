Amici 20: le anticipazioni della puntata del 5 dicembre

Le anticipazioni di Amici 20 sulla puntata di sabato 5 dicembre sono tutte incentrate sul destino, ancora sospeso, di Arianna Gianfelici. È prevista anche una sfida di Kika (cantante di Arisa) con Giulia, una candidata al banco scelta da Anna Pettinelli.

Mentre Arianna dovrà dimostrare di essersi impegnata durante questa settimana (a differenza di quanto accaduto nel periodo precedente). Kika dovrà, invece, superare le sue paure sulla tecnica vocale. Nell’affrontare Giulia, infatti, la ragazza sicula dovrà dimostrare che nonostante non abbia anni di studio alle spalle ha doti interpretative affiancate dall’impegno e tanta voglia di farcela. La sua sfidante, al contrario, ha a suo favore tanta tecnica avendo iniziato a studiare dall’età di dieci anni.

Ma cosa succederà domani? Senza fare spoiler troppo dettagliati, possiamo dirvi il nome dell’ospite: Aiello. Grazie alle anticipazioni della pagina Amici News sappiamo, come prevedibile, che Rudy Zerbi tornerà a discutere sulla possibilità di ridare o meno la maglia ad Arianna. Anche gli altri ragazzi, però, dovranno combattere per mantenere il banco. Martina in particolare, affronterà un passo a due con Riccardo, un’ impresa molto difficile non avendo alcuna base di danza classica.

Cos’è successo ieri ad Amici 20

Durante l’ultimo daytime, Arianna ha ricevuto un messaggio dalla produzione: può riprendere le lezioni in sala. La ragazza, così, si è recata entusiasta a lezione con Raffaella Misiti e subito ha cominciato a lavorare insieme a lei su un brano assegnato.

Nonostante questa bella notizia, però, non ha ancora riavuto la sua maglia, probabilmente avrà la possibilità di riconquistarla proprio durante il prossimo speciale che andrà in onda domani. Nel frattempo, però, qualcosa tra lei e i suoi compagni è cambiato, da quando ha avuto un richiamo disciplinare anche gli altri ragazzi sembrano avere un comportamento diverso nei suoi confronti. Arianna ne ha parlato ieri, piuttosto dispiaciuta, con Letizia.