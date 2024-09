Shawn Mendes – Who I Am: anteprima audio, testo e traduzione

Who I Am è il titolo di un brano di Shawn Mendes che fa parte dell’album dell’artista, Shawn, in uscita il 18 ottobre 2024 e anticipato dai singoli Why Why Why, Isn’t that enough e da Nobody Knows.

Puoi ascoltare a questo link l’audio della performance live in cui il cantautore ha presentato per la prima volta il brano ai fan e qui sotto l’anteprima del testo della canzone.

Testo Who I Am di Shawn Mendes

[Verse 1]

Got a little talk in the pavement door

Sorry, I gotta do it, gotta let you down

Everything’s hard to be seen in her life

[Chorus]

Sorry, I gotta do it, gotta let you down

‘Cause I told everyone who I am right now

No, I don’t really know who I am right now

[Verse 2]

I feel questioned from the people that I love anyways

But I know I gotta do it, gotta do it like this

I’m losing myself tryna make you proud

[Chorus]

Sorry, I gotta do it, gotta let you down

‘Cause I don’t really know who I am right now

No, I don’t really know who I am right now

[Bridge]

Broke my heart in pieces for you

Hurt my soul and head going back and forth

I don’t know how I gotta fix it now

[Chorus]

Sorry, I gotta do it, gotta let you down

‘Cause I don’t really know who I am right now

No, I don’t understand who I am right now

So I bought a new vase in an old man’s homе

No, I don’t really know who I am right now

Traduzione

[Verso 1]

Ho fatto una chiacchierata sulla porta del marciapiede

Mi dispiace, devo farlo, devo deluderti

Tutto è difficile da vedere nella sua vita

[Coro]

Mi dispiace, devo farlo, devo deluderti

Perché ho detto a tutti chi sono in questo momento

No, non so davvero chi sono in questo momento

[Verso 2]

Mi sento comunque messo in discussione dalle persone che amo

Ma so che devo farlo, devo farlo in questo modo

Mi sto perdendo cercando di renderti orgoglioso

[Coro]

Mi dispiace, devo farlo, devo deluderti

Perché non so davvero chi sono in questo momento

No, non so davvero chi sono in questo momento

[Ponte]

Mi hai spezzato il cuore a pezzi per te

Mi fanno male l’anima e la testa andando avanti e indietro

Non so come risolverlo adesso

[Coro]

Mi dispiace, devo farlo, devo deluderti

Perché non so davvero chi sono in questo momento

No, non capisco chi sono in questo momento

Così ho comprato un vaso nuovo nella casa di un vecchio

No, non so davvero chi sono in questo momento

Cosa ne pensate di Who I Am di Shawn Mendes?