Call my friends di Shawn Mendes: traduzione e testo

Call my friends è una delle canzoni incluse in Wonder, il quarto album della carriera di Shawn Mendes. Il disco è disponibile dal 4 dicembre in tutte le piattaforme di streaming e negli online store.

Il nuovo disco di Shawn è composto da un totale di 14 pezzi. Il primo singolo, la title track Wonder, la potete ascoltare cliccando qui. Questo nuovo lavoro arriva dopo altri tre album debuttati alla n°1 in classifica, tre dischi di platino e 11 ulteriori singoli certificati platino o multi-platino.

Shawn, inoltre, ha pubblicato su Instagram una lettera in cui racconta cosa lo ha ispirato nella lavorazione di quest’album:

Mi siete mancati così tanto! È stato un anno davvero terrificante per tutti, perciò vorrei mandare quintali d’amore a tutti voi! Ho scritto un album, si intitola Wonder. Per me è davvero come se avessi trascritto su carta un pezzo di me, e poi l’avessi registrato sotto forma di canzoni. Ho cercato di essere onesto e vero come non mai. È un mondo e un viaggio e un sogno e un album che avrei voluto realizzare già da parecchio tempo. Lo amo totalmente. Grazie per essere stati al mio fianco per tutti questi anni, vi adoro.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Call my friends di Shawn Mendes!





Testo

Traduzione

[Verse 1] Right now I’m alone inside the airportAnd you’re all at a bar in our hometownFeels like we been living different livesThe music’s loud and everybody’s dancingHow many nights I’ve missed, yeah, I’ve lost countHaven’t seen your faces in a while [Chorus] I should call my friendsI should call my friends and go get highI need a vacation from my mindI wanna go, nobody knows me better than themWanna feel something againI should call my friends [Verse 2] I don’t wanna miss another birthdayFeels like it’s been forever since nineteenI just wanna be right where you areI miss how it was when we wished wе were olderFeeling so far whеn I wanna be closer [Chorus] I should call my friendsI should call my friends and go get highI need a vacation from my mindI wanna go, nobody knows me better than themWanna feel something againI should call my friends[Bridge] Ooh, I know you gotta make some sacrificesOoh, I don’t wanna be alone for one more nightOoh, I know you gotta make some sacrifices [Chorus] I should call my friendsI should call my friends and go get highI need a vacation from my mindI wanna go, nobody knows me better than themWanna feel something againI should call my friends

proprio adesso sono da solo dentro l’aeroporto

e tu sei nel bar nella tua città

sembra che abbiamo vissuto due vite diverse

la musica è alta e tutti stanno ballando

quante notti mi sono perso, yeah, ho perso il conto

non ho visto le vostre facce per un po’

dovrei chiamare i miei amici

io dovrei chiamare i miei amici e ubriacarmi

io ho bisogno di una vacanza dalla mia testa

io voglio andare, nessuno mi conosce meglio di loro

voglio sentire qualcosa ancora

dovrei chiamare i miei amici

io non voglio perdermi un altro compleanno

mi sento come se avessi 19 anni da sempre

voglio solo stare esattamente dove sei

mi manca com’era quando speravamo che saremmo cresciuti

sentendomi così distante quando voglio stare più vicino

dovrei chiamare i miei amici

io dovrei chiamare i miei amici e ubriacarmi

io ho bisogno di una vacanza dalla mia testa

io voglio andare, nessuno mi conosce meglio di loro

voglio sentire qualcosa ancora

dovrei chiamare i miei amici

oh io so che devo fare dei sacrifici

ooh io non voglio stare solo per una notte in più

ooh io so che devi fare dei sacrifici

dovrei chiamare i miei amici

io dovrei chiamare i miei amici e ubriacarmi

io ho bisogno di una vacanza dalla mia testa

io voglio andare, nessuno mi conosce meglio di loro

voglio sentire qualcosa ancora

dovrei chiamare i miei amici