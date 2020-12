Can’t imagine di Shawn Mendes: traduzione e testo

Can’t imagine di Shawn Mendes è una delle canzoni incluse in Wonder, il quarto album della carriera dell’artista canadese. Il disco è disponibile dal 4 dicembre in tutte le piattaforme di streaming e negli online store.

Il nuovo disco di Shawn è composto da un totale di 14 pezzi. Il primo singolo, la title track Wonder, la potete ascoltare cliccando qui. Questo nuovo lavoro arriva dopo altri tre album debuttati alla n°1 in classifica, tre dischi di platino e 11 ulteriori singoli certificati platino o multi-platino.

Shawn, inoltre, ha pubblicato su Instagram una lettera in cui racconta cosa lo ha ispirato nella lavorazione di quest’album:

Mi siete mancati così tanto! È stato un anno davvero terrificante per tutti, perciò vorrei mandare quintali d’amore a tutti voi! Ho scritto un album, si intitola Wonder. Per me è davvero come se avessi trascritto su carta un pezzo di me, e poi l’avessi registrato sotto forma di canzoni. Ho cercato di essere onesto e vero come non mai. È un mondo e un viaggio e un sogno e un album che avrei voluto realizzare già da parecchio tempo. Lo amo totalmente. Grazie per essere stati al mio fianco per tutti questi anni, vi adoro.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Can’t imagine di Shawn Mendes!





Testo

Traduzione

[Intro] I can’t imagine what a world would beI can’t imagine what a world would beI can’t imagine what a world would be [Verse 1] Without you, all the birds would stop their songsWithout you, all things right would feel so wrong [Chorus] I can’t imagine what a world would beNo, I can’t imagine what a world would beNo, I can’t imagine what a world would be [Verse 2] Without you, I’d always be aloneWithout you, I don’t know where to go [Chorus] I can’t imagine what a world would beNo, I can’t imagine what a world could beI can’t imagine what a world would beI can’t imagineI can’t imagine, noI can’t imagine, no, what a world would beWithout you[Outro] I’d always be aloneI’d always be aloneCool, that’s good for now

non riesco ad immaginare come potrebbe essere il mondo (x3)

senza di te, tutti gli uccelli smetterebbedo di cantare

senza di te, tutte le cose sembrerebbero così sbagliate

non riesco ad immaginare come potrebbe essere il mondo

no, non riesco ad immaginare come potrebbe essere il mondo

no, non riesco ad immaginare come potrebbe essere il mondo

senza di te, starei sempre da sola

senza di te, non so dove potrei andare

non riesco ad immaginare come sarebbe un mondo

no, non riesco ad immaginare come potrebbe essere un mondo

non riesco ad immaginare come sarebbe un mondo

non riesco ad immaginare

no, non riesco ad immaginare, come sarebbe un mondo

senza di te

starei sempre da solo

starei sempre da solo

bene, va bene per adesso

Non riesco ad immaginare cosa potrebbe essere il mondo senza di te, io sarei solo