Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, le foto dell’anello scritto da Giovanna Codella 28 Agosto 2025 Taylor Swift e Travis Kelce stanno per sposarsi, adesso è ufficiale. È stata la cantante stessa ad annunciare il fidanzamento con la star della NFL, mediante un post su Instagram che ha fatto il giro del mondo. La caption, ironica e affettuosa, recita: “Your English teacher and your gym teacher are getting married” che significa “La tua insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica si sposano”. La frase, che gioca con gli stereotipi legati al mondo scolastico, è stata accompagnata da una serie di foto romantiche. Travis appare inginocchiato in un giardino fiorito mentre Taylor è visibilmente emozionata e indossa un anello importante, dal taglio vintage. La tanto attesa proposta è avvenuta in un’atmosfera bucolica e curata nei minimi dettagli. L’anello di fidanzamento di Taylor Swift sarebbe stato disegnato da Kindred Lubeck di Artifex Fine Jewelry e sembra che il fidanzato abbia collaborato personalmente alla creazione del gioiello che presenta un grande diamante incastonato su una montatura in oro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift) Come si sono conosciuti Taylor Swift e Travis Kelce Di recente Taylor ha scelto di annunciare il suo dodicesimo album in studio, The Life Of A Showgirl, approfittando di un’ospitata in uno show condotto proprio dal futuro sposo. Dopo quasi due anni di relazione, la cantautrice ha svelato i dettagli del primo incontro con lo sportivo, nel corso di una puntata del podcast New Heights. Nonostante circolasse già una versione raccontata da Travis, l’artista statunitense ha raccontato la sua personale visione della storia. Tutto ebbe inizio quando il giocatore di football la menzionò, confessando il suo goffo tentativo d’incontrarla durante un concerto nel 2023. Nel svelare la nascita del loro sentimento, Taylor ha scherzato, descrivendo quel gesto di Travis – che all’epoca cercò di recapitarle un braccialetto dell’amicizia con il suo numero di telefono scritto sopra – come una mossa audace, quasi da film. Ciononostante, sembra l’artista avesse bisogno di un po’ di tempo prima di contattarlo a sua volta. Aveva sentito da amici che, dopo il mancato incontro, Kelce l’aveva citata nel suo programma e che stava ancora cercando (disperatamente) di ottenere il suo numero. Amici e parenti di Taylor, allora, si schierarono a favore del giocatore, incoraggiandola ad incontrarlo. Ma la vera spinta arrivò dal padre. Scott Swift, e dall’allenatore di Travis, Andy Reid, che è un amico della famiglia Swift. Reid fece dunque da “garante” del corteggiatore e così Taylor si fidò. Durante la chiacchierata, la cantante di Fortnight ha inoltre condiviso un aneddoto del loro primo appuntamento. Per rompere il ghiaccio, fece una domanda sul football che ha ammesso essere stata “folle”. Non la prese in giro, ma Kelce colse l’occasione per spiegarle le regole del gioco. Insomma, l’incontro tra le due star è una trama degna di una sceneggiatura e delle canzoni che Tay Tay ha scritto nel corso degli anni. “Ed ero lì seduto all’Eras Tour ad ascoltare ogni singola canzone, tipo, ‘So cosa vuole che faccia’“, ha scherzato Travis parlando di quando si presentò al suo concerto convinto di riuscire a conquistarla. E, come si dice, il resto è storia. E voi cosa ne pensate del matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce?