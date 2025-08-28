Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, le foto dell’anello

Taylor Swift e Travis Kelce stanno per sposarsi, adesso è ufficiale. È stata la cantante stessa ad annunciare il fidanzamento con la star della NFL, mediante un post su Instagram che ha fatto il giro del mondo. La caption, ironica e affettuosa, recita:

“Your English teacher and your gym teacher are getting married” che significa “La tua insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica si sposano”.

La frase, che gioca con gli stereotipi legati al mondo scolastico, è stata accompagnata da una serie di foto romantiche. Travis appare inginocchiato in un giardino fiorito mentre Taylor è visibilmente emozionata e indossa un anello importante, dal taglio vintage. La tanto attesa proposta è avvenuta in un’atmosfera bucolica e curata nei minimi dettagli.

L’anello di fidanzamento di Taylor Swift sarebbe stato disegnato da Kindred Lubeck di Artifex Fine Jewelry e sembra che il fidanzato abbia collaborato personalmente alla creazione del gioiello che presenta un grande diamante incastonato su una montatura in oro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Swift (@taylorswift)



Come si sono conosciuti Taylor Swift e Travis Kelce

Di recente Taylor ha scelto di annunciare il suo dodicesimo album in studio, The Life Of A Showgirl, approfittando di un’ospitata in uno show condotto proprio dal futuro sposo.

E voi cosa ne pensate del matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce?