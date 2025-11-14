Lewis Capaldi – Survive: video ufficiale, testo e traduzione scritto da Giovanna Codella 14 Novembre 2025 Cover ufficiale Survive Lewis Capaldi. Crediti: Charlie Sarsfield La superstar mondiale Lewis Capaldi è tornata con Survive, che fa parte del suo nuovo EP, l’omonimo Survive, in uscita venerdì 14 novembre. Il ritorno di Lewis lo ha già visto in cima alle classifiche, conquistando un monumentale sesto singolo numero 1 con il suo brano di ritorno Survive, diventato il singolo più venduto del 2025. Questo successo ha anche portato alle sue vendite più alte di sempre nella settimana di lancio di un singolo, e ora è entrato a far parte di una cerchia prestigiosa insieme ad artisti del calibro di Beyoncé, Britney Spears, Drake, Lady Gaga e Queen, raggiungendo sei singoli al numero 1 nel Regno Unito. Il video ufficiale della canzone Testo Survive Lewis Capaldi How long ‘til it feels Like the wounds finally starting to heal How long ‘til it feels Like I’m more than a spoke in a wheel Most nights I fear That I’m not enough I’ve had my share of Monday mornings when I can’t get up But when hope is lost And I come undone I swear to God I’ll survive If it kills me to I’m gonna get up and try If it’s the last thing I do I’ve still got something to give Though it hurts sometimes I’m gonna get up and live Until the day that I die I swear to God I’ll survive How long ‘til you know That in truth you know nothing at all How far will you go To get back to the place you belong Most nights I fear That I’m not enough But I refuse to spend my best years rotting in the sun So when hope is lost And I come undone I swear to God I’ll survive If it kills me to I’m gonna get up and try If it’s the last thing I do I’ve still got something to give Though it hurts sometimes I’m gonna get up and live Until the day that I die I swear to God I’ll survive I swear to God I’ll Survive I swear to God I’ll survive If it kills me to I’m gonna get up and try If it’s the last thing I do I’ve still got something to give Though it hurts sometimes I’m gonna get up and live Until the day that I die I swear to god I’ll survive Traduzione Survive Lewis Capaldi Quanto tempo ci vorrà prima che sembri che le ferite finalmente inizino a guarire Quanto tempo ci vorrà prima che sembri che io sia più di un raggio in una ruota La maggior parte delle notti ho paura di non essere abbastanza Ho avuto la mia parte di lunedì mattina in cui non riuscivo ad alzarmi Ma quando la speranza è persa E crollo Giuro su Dio che sopravviverò Se anche questo mi uccide Mi alzerò e ci proverò Se fosse l’ultima cosa che faccio Ho ancora qualcosa da dare Anche se a volte fa male Mi alzerò e vivrò Fino al giorno in cui morirò Giuro su Dio che sopravviverò Quanto tempo ci vorrà prima che tu sappia Che in verità non sai proprio niente Quanto lontano andrai Per tornare al posto a cui appartieni La maggior parte delle notti ho paura di non essere abbastanza Ma mi rifiuto di passare i miei anni migliori a marcire al sole Quindi quando la speranza è persa E crollo Io Giuro su Dio che sopravviverò Se anche mi uccidesse Mi alzerò e ci proverò Se fosse l’ultima cosa che faccio Ho ancora qualcosa da dare Anche se a volte fa male Mi alzerò e vivrò Fino al giorno in cui morirò Giuro su Dio che sopravviverò Giuro su Dio che sopravviverò Giuro su Dio che sopravvivrò Se anche mi uccidesse Mi alzerò e ci proverò Se fosse l’ultima cosa che faccio Ho ancora qualcosa da dare Anche se a volte fa male Mi alzerò e vivrò Fino al giorno in cui morirò Giuro su Dio che sopravvivrò