Lewis Capaldi – Survive: video ufficiale, testo e traduzione

scritto da Giovanna Codella
Cover ufficiale Survive Lewis Capaldi. Crediti: Charlie Sarsfield

La superstar mondiale Lewis Capaldi  è tornata con Survive, che fa parte del suo nuovo EP, l’omonimo Survive, in uscita venerdì 14 novembre.

Il ritorno di Lewis lo ha già visto in cima alle classifiche, conquistando un monumentale sesto singolo numero 1 con il suo brano di ritorno Survive, diventato il singolo più venduto del 2025. Questo successo ha anche portato alle sue vendite più alte di sempre nella settimana di lancio di un singolo, e ora è entrato a far parte di una cerchia prestigiosa insieme ad artisti del calibro di Beyoncé, Britney Spears, Drake, Lady Gaga e Queen, raggiungendo sei singoli al numero 1 nel Regno Unito.

Il video ufficiale della canzone

Testo Survive Lewis Capaldi

How long ‘til it feels
Like the wounds finally starting to heal
How long ‘til it feels
Like I’m more than a spoke in a wheel

Most nights I fear
That I’m not enough
I’ve had my share of Monday mornings when I can’t get up
But when hope is lost
And I come undone

I swear to God I’ll survive
If it kills me to
I’m gonna get up and try
If it’s the last thing I do
I’ve still got something to give
Though it hurts sometimes
I’m gonna get up and live
Until the day that I die
I swear to God I’ll survive

How long ‘til you know
That in truth you know nothing at all
How far will you go
To get back to the place you belong

Most nights I fear
That I’m not enough
But I refuse to spend my best years rotting in the sun
So when hope is lost
And I come undone

I swear to God I’ll survive
If it kills me to
I’m gonna get up and try
If it’s the last thing I do
I’ve still got something to give
Though it hurts sometimes
I’m gonna get up and live
Until the day that I die
I swear to God I’ll survive

I swear to God I’ll Survive

I swear to God I’ll survive
If it kills me to
I’m gonna get up and try
If it’s the last thing I do
I’ve still got something to give
Though it hurts sometimes
I’m gonna get up and live
Until the day that I die
I swear to god I’ll survive

Traduzione Survive Lewis Capaldi

Quanto tempo ci vorrà prima che
sembri che le ferite finalmente inizino a guarire
Quanto tempo ci vorrà prima che
sembri che io sia più di un raggio in una ruota

La maggior parte delle notti ho paura
di non essere abbastanza
Ho avuto la mia parte di lunedì mattina in cui non riuscivo ad alzarmi
Ma quando la speranza è persa
E crollo

Giuro su Dio che sopravviverò
Se anche questo mi uccide
Mi alzerò e ci proverò
Se fosse l’ultima cosa che faccio
Ho ancora qualcosa da dare
Anche se a volte fa male
Mi alzerò e vivrò
Fino al giorno in cui morirò
Giuro su Dio che sopravviverò

Quanto tempo ci vorrà prima che tu sappia
Che in verità non sai proprio niente
Quanto lontano andrai
Per tornare al posto a cui appartieni

La maggior parte delle notti ho paura
di non essere abbastanza
Ma mi rifiuto di passare i miei anni migliori a marcire al sole
Quindi quando la speranza è persa
E crollo

Io Giuro su Dio che sopravviverò
Se anche mi uccidesse
Mi alzerò e ci proverò
Se fosse l’ultima cosa che faccio
Ho ancora qualcosa da dare
Anche se a volte fa male
Mi alzerò e vivrò
Fino al giorno in cui morirò
Giuro su Dio che sopravviverò

Giuro su Dio che sopravviverò

Giuro su Dio che sopravvivrò
Se anche mi uccidesse
Mi alzerò e ci proverò
Se fosse l’ultima cosa che faccio
Ho ancora qualcosa da dare
Anche se a volte fa male
Mi alzerò e vivrò
Fino al giorno in cui morirò
Giuro su Dio che sopravvivrò

