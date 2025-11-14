Lewis Capaldi – Survive: video ufficiale, testo e traduzione

Cover ufficiale Survive Lewis Capaldi. Crediti: Charlie Sarsfield

La superstar mondiale Lewis Capaldi è tornata con Survive, che fa parte del suo nuovo EP, l’omonimo Survive, in uscita venerdì 14 novembre.

Il ritorno di Lewis lo ha già visto in cima alle classifiche, conquistando un monumentale sesto singolo numero 1 con il suo brano di ritorno Survive, diventato il singolo più venduto del 2025. Questo successo ha anche portato alle sue vendite più alte di sempre nella settimana di lancio di un singolo, e ora è entrato a far parte di una cerchia prestigiosa insieme ad artisti del calibro di Beyoncé, Britney Spears, Drake, Lady Gaga e Queen, raggiungendo sei singoli al numero 1 nel Regno Unito.

Testo Survive Lewis Capaldi

How long ‘til it feels

Like the wounds finally starting to heal

How long ‘til it feels

Like I’m more than a spoke in a wheel

Most nights I fear

That I’m not enough

I’ve had my share of Monday mornings when I can’t get up

But when hope is lost

And I come undone

I swear to God I’ll survive

If it kills me to

I’m gonna get up and try

If it’s the last thing I do

I’ve still got something to give

Though it hurts sometimes

I’m gonna get up and live

Until the day that I die

I swear to God I’ll survive

How long ‘til you know

That in truth you know nothing at all

How far will you go

To get back to the place you belong

Most nights I fear

That I’m not enough

But I refuse to spend my best years rotting in the sun

So when hope is lost

And I come undone

I swear to God I’ll survive

If it kills me to

I’m gonna get up and try

If it’s the last thing I do

I’ve still got something to give

Though it hurts sometimes

I’m gonna get up and live

Until the day that I die

I swear to God I’ll survive

I swear to God I’ll Survive

I swear to God I’ll survive

If it kills me to

I’m gonna get up and try

If it’s the last thing I do

I’ve still got something to give

Though it hurts sometimes

I’m gonna get up and live

Until the day that I die

I swear to god I’ll survive

Traduzione Survive Lewis Capaldi

Quanto tempo ci vorrà prima che

sembri che le ferite finalmente inizino a guarire

Quanto tempo ci vorrà prima che

sembri che io sia più di un raggio in una ruota

La maggior parte delle notti ho paura

di non essere abbastanza

Ho avuto la mia parte di lunedì mattina in cui non riuscivo ad alzarmi

Ma quando la speranza è persa

E crollo

Giuro su Dio che sopravviverò

Se anche questo mi uccide

Mi alzerò e ci proverò

Se fosse l’ultima cosa che faccio

Ho ancora qualcosa da dare

Anche se a volte fa male

Mi alzerò e vivrò

Fino al giorno in cui morirò

Giuro su Dio che sopravviverò

Quanto tempo ci vorrà prima che tu sappia

Che in verità non sai proprio niente

Quanto lontano andrai

Per tornare al posto a cui appartieni

La maggior parte delle notti ho paura

di non essere abbastanza

Ma mi rifiuto di passare i miei anni migliori a marcire al sole

Quindi quando la speranza è persa

E crollo

Io Giuro su Dio che sopravviverò

Se anche mi uccidesse

Mi alzerò e ci proverò

Se fosse l’ultima cosa che faccio

Ho ancora qualcosa da dare

Anche se a volte fa male

Mi alzerò e vivrò

Fino al giorno in cui morirò

Giuro su Dio che sopravviverò

Giuro su Dio che sopravviverò

Giuro su Dio che sopravvivrò

Se anche mi uccidesse

Mi alzerò e ci proverò

Se fosse l’ultima cosa che faccio

Ho ancora qualcosa da dare

Anche se a volte fa male

Mi alzerò e vivrò

Fino al giorno in cui morirò

Giuro su Dio che sopravvivrò