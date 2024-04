Taylor Swift: The Tortured Poets Department è un doppio album!

Taylor Swift ha sorpreso ancora una volta tutti i fan lasciandoli sbalorditi dopo aver svelato il suo piano segreto, si tratta della seconda parte di The Tortured Poets Department.

L’album è uscito, proprio come previsto, venerdì 19 aprile ma inaspettatamente si è rivelato un doppio progetto, composto da ben 30 canzoni!

Taylor, in realtà, aveva già anticipato un misterioso conto alla rovescia alle 2 del mattino, prima della consegna di mezzanotte del suo undicesimo progetto discografico. Per gli Swifties, però, ne è valsa davvero la pena aspettare poiché il countdown non riguardava “soltanto” la sua ultima fatica in studio, ma una raccolta che si è estesa di altre 15 tracce.

“È una sorpresa alle 2 di notte: The Tortured Poets Department è un DOPPIO album segreto. Ho scritto così tante poesie tormentate negli ultimi due anni e volevo condividerle tutte con voi, quindi ecco la seconda puntata di TTPD: The Anthology. 15 canzoni extra. E ora la storia non è più mia… è tutta tua” ha scritto la cantautrice su Instagram.

L’edizione finale del nuovo album di Taylor si avvale quindi di 31 canzoni che corrispondono a più di due ore di riproduzione. Gli Swifties possono considerarsi soddisfatti!

Puoi ascoltare qui sotto in streaming The Tortured Poets Department: The Antology di Taylor Swift

