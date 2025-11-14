Lewis Capaldi: Survive è il nuovo EP (ascoltalo qui)

La superstar mondiale Lewis Capaldi torna con il suo nuovo EP Survive, in uscita venerdì 14 novembre su tutte le piattaforme digitali.

Preceduto dal singolo Almost, Survive rappresenta un comeback dopo quasi due anni di assenza e il progetto, essenziale ma dal forte impatto, è stato acclamato dalla critica. Oltre ad Almost, altre due delle tracce dell’EP, Something In The Heavens e Survive sono già diventati due grandi successi indimenticabili. Proprio la title track è ad oggi il singolo più venduto del 2025.

Ascolta qui l’EP

Tracklist Survive Lewis Capaldi

Survive Something In The Heavens Almost The Day That I Die

Il nuovo EP di Lewis Capaldi contiene dunque quattro brani tra cui il singolo numero 1 nel Regno Unito, Survive, seguito da Something In The Heavens, Almost e The Day That I Die, un brano che ha commosso i fan fino alle lacrime durante il suo recente tour e che rimarrà senza dubbio il suo brano più crudo e personale fino ad oggi.

“Gli ultimi due anni non sono stati i migliori per me. A volte è stato difficile. Volevo scrivere una canzone che parlasse di come superare quella situazione e di come superarla. Il mio obiettivo è sempre stato tornare [sul palco], e Survive è una canzone che parla proprio di questo” ha raccontato Lewis al Glastonbury Festival 2025.

Originario di Glasgow, Lewis Capaldi è un autore di un pop acustico romantico, arricchito da liriche struggenti sui temi dell’amore, della perdita e delle sofferenze del cuore.