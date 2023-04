This is death by a thousand cuts… Taylor Swift e Joe Alwyn si sono lasciati dopo sei anni insieme. La notizia è stata confermata dalla rivista People, fonte molto attendibile, ma i primi rumors erano già partiti da un’esclusiva di Entertaiment Tonight.

La notizia è come un fulmine a ciel sereno per i fan, che ogni sera durante l’Eras Tour ascoltano Taylor cantare il suo amore eterno per l’attore britannico.

Taylor Swift e Joe Alwyn si sono lasciati:

Da quello che viene riportato dalle fonti dei giornali interessati, Taylor Swift e Joe hanno messo fine alla loro relazione da un paio di settimane e questo sarebbe anche il motivo per cui il London Boy non è stato mai avvistato ai concerti della ormai ex compagna.

“La relazione ha fatto il suo corso. Questo è il motivo per cui [Alwyn] non era a nessun concerto” riporta la fonte di ET. L’assenza di Joe dall’Eras Tour era stata notata dai fan, non solo perché durante il Reputation Tour era solito fare apparizioni nella zona dedicata ad amici e famigliari, ma soprattutto perché l’ultimo disco di lei, Midnight, confermava la solidità della relazione.

La stessa Taylor aveva confermato che Lavender Haze parlava della sua relazione di 6 anni con il suo fidanzato e di come dovessero ancora farsi strada tra diversi rumors; nel brano lei dice di voler restare nella sua “brezza color lavanda”, che negli anni ’50 veniva usato come termine per definire la fase dell’innamoramento.

La relazione:

Taylor Swift e Joe Alwyn si sono conosciuti nell’ormai celeberrimo MET Gala del 2016, ma la loro storia d’amore è ufficialmente iniziata verso la fine dello stesso anno. La cantante ci ha raccontato le prime fase della relazione nel disco Reputation e la solidità del rapporto in Lover.

Durante il lockdown Joe ha collaborato a scrivere alcune canzoni di Folklore ed Evermore con lo pseudonimo William Bowery, tra cui anche la bellissima Champagne Problems, durante la quale Taylor è stata vista commuoversi dopo l’annuncio della rottura.

Taylor Swift e Joe Alwyn sono stati sempre profondamente riservati riguardo la loro relazione, quindi non pensiamo che faranno annunci ufficiali o interviste approfondite sulla rottura. Conoscendo Taylor, però, siamo certi che trasformerà questo dolore in arte e potremo conoscere cosa c’è in questo periodo nel suo cuore attraverso le canzone del suo prossimo disco.