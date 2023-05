Arriva il videogioco di Rainbow High: In Passerella

Siete pronti ad entrare nella scuola di moda delle Rainbow High? MGA Entertainment (MGA) ha annunciato Rainbow High: In Passerella, il primo videogioco dedicato alle fashion doll numero uno al mondo. I fan della serie entreranno per la prima volta all’interno della visual art school che hanno imparato a conoscere in questi anni e potranno divertirsi con i loro personaggi preferiti partecipando a tante nuove avventure.

Rainbow High – il video giorco:

Rainbow High: In Passerella è un gioco di avventura ambientato in molti dei luoghi della serie, ricco di rompicapi in cui i giocatori possono vestire i panni di una delle sei iconiche protagoniste – Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler o Violet – risolvere enigmi e aiutare i propri compagni di classe utilizzando le abilità creative delle dolls -. Sarà possibile diventare Sunny e trovare tutto ciò che le serve per la giornata nella sua camera da letto, o aiutare Ruby a preparare i croissant nella Rainbow Union, o disegnare con Skyler un nuovo vestito.

Facendo lavoro di squadra i giocatori affronteranno diverse prove. A partire dalla prima sfida dal titolo “Tutto è arte” dovranno mostrare il loro estro artistico e diventare così la squadra che, grazie alla sua incredibile idea, si aggiudicherà la possibilità di realizzare un grande progetto per la Sfida Creativa di Primavera. Oltre alla storia principale, i giocatori potranno affrontare una serie di missioni, e giocare a trovare oggetti da collezione per far salire di livello i loro personaggi e sbloccare nuovi vestiti.

Il videogioco sarà disponibile in autunno su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Rainbow High – fashion doll:

Rainbow High è una linea inclusiva di fashion doll e accessori che comprende personaggi che rappresentano tutti i colori dell’arcobaleno. La prima linea di bambole è stata lanciata nel 2020 da MGA e ha riscosso da subito un enorme successo, venendo anche nominata il miglior nuovo giocattolo ai Toy of the Year Awards 2020 negli Stati Uniti.

La serie animata è andata in onda lo stesso anno su YouTube ed è stata resa disponibile su Netflix nel marzo 2021, accumulando più di un miliardo di minuti di visione su tutte le piattaforme. Le fashion doll preferite dai fan stanno realizzando i loro sogni colorati alla Rainbow High e alla Shadow High – e le possibilità sono infinite quando lavorano tutte insieme #FaiBrillareituoiColori!