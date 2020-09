Kanye West spiega perché interruppe Taylor Swift ai VMAS 2009 (VIDEO)

La vicenda la ricorderete tutti ed è ormai parte della storia della musica. Era il 2009, Taylor Swift vinceva il premio per Best Female Video agli MTV VMAs 2009 e Kanye West saliva sul palco per interromperla. A detta del rapper Taylor (in gara con You belong with me) non avrebbe mai meritato il premio, che l’evento avrebbe invece dovuto assegnare a Single Ladies di Beyoncé.

Da quel momento, nulla più lo stesso. Fu proprio a partire da questo momento che si aprì l’infinita faida fra Taylor Swift e Kanye West. La querelle portò Kanye a pubblicare la canzone e il video Famous, dove lasciava intendere di aver contribuito al successo di Tay Tay. Il resto lo conoscete: Taylor si infuriò con il rapper e la lite condusse poi alla beef con la moglie di Kanye, Kim Kardashian. L’appellattivo di serpe (sfruttato poi come icona dell’era Reputation) fu affibbiato a Taylor proprio alla luce di questa scaramuccia.

Ebbene, dopo tanti anni Kanye West ha deciso di vuotare il sacco, spiegando il motivo per cui decise di interrompere Taylor!

Ecco perché Kanye West interruppe Taylor Swift ai VMAS 2009!

Tutta la verità Kanye West l’ha raccontata a Nick Cannon, in occasione di un’intervista esclusiva concessa qualche giorno fa. Nell’intervista Kanye ha dichiarato:

“La verità è che è stato Dio a dirmi di farlo. Io a quel tempo non avevo neanche idea di chi fosse quella persona!”. […* Stavo bevendo Hennessy solo perché non volevo andare alla premiazione perché pensavo fosse una messinscena»

Nella stessa intervista il rapper ha raccontato molto altro di sé. A Nick Cannon l’artista ha parlato del suo rapporto con la fede

