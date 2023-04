Twilight: in arrivo la serie tv, ecco tutto quello che devi sapere

Dopo Harry Potter un altro franchise fantasy molto amato avrà presto una serie tv. Twilight diventerà una serie tv. Sembra uno scherzo ma vi assicuro che non è così. La notizia proviene da fonti americane affidabili come The Hollywood Reporter e Variety, anche se i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni.

Twilight: ecco tutto quello che dovete sapere sulla serie tv

Una serie tv di Twilight è nelle prime fasi di sviluppo presso Lionsgate Television. Sinead Daly sarebbe in trattative per scrivere la sceneggiatura e sta lavorando al fianco di Lionsgate Television per decidere se procedere verso la strada del reboot della saga cinematografica di Twilight, oppure se raccontare un’altra storia all’interno dello steso universo. Nel secondo caso non sono ancora note le idee che circolano presso gli uffici della Lionsgate ma potrebbe trattarsi sia di una storia prequel che di un sequel, al momento la situazione è incerta.

Stephenie Meyer, autrice della saga letteraria, sarà coinvolta nel progetto.

Wyck Godfrey e Erik Feig, storici produttori della saga cinematografica, torneranno a produrre anche la serie tv di Twilight

La notizia non ci sorprende dato che già nel 2017 se ne parlava. All’epoca il CEO di Lionsgate, Jon Feltheimer, aveva dichiarato: “ci sono molte altre storie da raccontare e siamo pronti a raccontarle quando i nostri creatori saranno pronti a farlo”, in riferimento sia al franchise di Twilight che a quello di Hunger Games.

Ancora non sappiamo su quale piattaforma approderà la serie dato che quella di Lionsgate, Stark, a breve chiuderà definitivamente.