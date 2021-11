Taylor Swift con Miles Teller nel video di I Bet You Think About Me, diretto da Blake Lively

Taylor Swift e la sua amica Blake Lively (Serena di Gossip Girl) hanno unito le forze per regalarci il video di I Bet You Think About Me (Ft. Chris Stapleton). Lo scorso venerdì l’artista americana ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e questa una delle canzoni che sono state inserite come brani extra rispetto al disco originale.

Si tratta, infatti, di uno dei bran inediti che Taylor ha fatto uscire dal suo The Vault e si pensa che sia ispirata alla sua relazione con Jake Gyllenhaal. Nel brano la cantante riflette su una relazione e scommette che anche il suo ex ci stia ancora pensando; in I Bet You Think About Me, Taylor Swift dice che lei ed il suo ex sono cresciuti in modo molti diverso, lui ad Hollywood e lei in una fattoria e lo accusa di essere snob.

Leggi QUI la traduzione della canzone!

Il video di I Bet You Think About Me segna il debutto come regista di Blake, che ha anche scritto la sceneggiatura con Taylor. Le due donne sono amiche da tanti anni, tanto che la cantante ha usato sia la voce della primogenita dell’attrice nella canzone Gorgeous, sia i nome di tutte e tre le bambine di Blake e Ryan Reynolds per i personaggi del famoso triangolo di Betty, August e Cardigan in Folklore.

Il protagonista del video insieme a Taylor è Miles Teller (Divergent), mentre la moglie dell’attore, Keleigh Teller, interpreta la sposa.

Guarda il video ufficiale di I Bet You Think About Me:

Il disco:

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

Scopri QUI tutte le canzoni di Red (Taylor’s Version)!

L’album ha già fatto la storia dopo solo un weekend: Red (Taylor’s Version) ha segnato il record come artista femminile con il maggior numero di stream in un giorno e album con il maggior numero di stream in un giorno, tutto su Spotify.