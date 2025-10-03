Sarah Toscano pubblica il suo primo album Met Gala

Da mezzanotte del 3 ottobre 2025 è disponibile MET GALA, il primo album di Sarah Toscano, che quest’estate ha fatto parlare di sé con Perfect (feat. Carl Brave) e Taki. Il disco esce in formato fisico e su tutte le piattaforme digitali.

In MET GALA Sarah mescola la sua leggerezza, come in Tacchi (Fra le dita), a riflessioni più profonde e introspettive, come in Taki, passando per la voglia di sperimentare musicalmente, attraverso un richiamo nostalgico alla musica dei primi anni 2000, evidente in brani come Caos. Ogni traccia racconta un lato diverso della sua personalità, tra momenti di spensieratezza e altri più introspettivi. È un album che parla alla sua generazione, con storie in cui ci si può riconoscere.

Il progetto nasce dopo un anno di lavoro in studio, tra ricerca e nuove idee. È il suo modo di presentarsi davvero, senza maschere, e di guardare avanti con fiducia, come se ogni canzone fosse una stella in una festa piena di luce.

Le canzoni di MET GALA di Sarah Toscano

La title track MET GALA di Sarah Toscano è invece pensata come un omaggio all’iconico evento americano. Racconta la sensazione di sentirsi divi, anche solo per un attimo. È un brano diretto, immediato, che incarna la voglia di affermarsi. Dopo un’apertura malinconica e nostalgica, si apre a un futuro pieno di possibilità. Non a caso è la prima traccia dell’album: come un mantra personale, un incoraggiamento a ripetere i propri desideri ad alta voce, perché prima o poi, si avverano.

L’album di debutto di Sarah contiene il singolo Semplicemente che chiude perfettamente il cerchio: è una ballad sincera e sognante che racconta l’amore vissuto da giovani, senza filtri, con tutta la voglia di vivere intensamente e imparare dalle proprie fragilità. È anche la sigla di RIV4LI, la nuova serie Netflix teen creata da Simona Ercolani (DI4RI), disponibile dal 1° ottobre.

Met Gala Semplicemente (feat. Mida) Desco Maledetto ti amo Taki Dopo di te Amarcord Tacchi (Fra le dita) Caos Match Point

I live nei club di Sarah Toscano

L’album sarà presentato live durante le date dal vivo nei club di Milano e Roma, che hanno già registrato il sold out e che si terranno rispettivamente: