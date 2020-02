Sanremo 2020: Scaletta ed ordine di uscita della quarta serata

Si è tenuta questa mattina, 7 febbraio, al Teatro Ariston di Sanremo, la quotidiana conferenza stampa di presentazione della quarta serata del Festival di Sanremo 2020.

Sull’onda dell’ennesimo grande successo della serata delle cover, Claudio Fasulo e Amadeus hanno rivelato ai giornalisti gli ospiti della serata di stasera e l’ordine di uscita dei cantanti in gara. Il presentatore ha confermato che in apertura sarà svelata la classifica completa, creata con dall’unione di quella creata dalla Giuria demoscopica nelle prime due serate e quella dell’orchestra di ieri sera.

Nuove proposte:

Sul palco con Amadeus ci saranno Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello; durante la quarta serata di Sanremo 2020 scopriremo chi sarà il vincitore della categoria Nuove Proposte. La prima sfida sarà tra Fasma e Leo Gassmann e la seconda tra Tecla e Marco Sentieri.

Ecco l’ordine d’uscita dei BIG nella quarta serata di Sanremo 2020:

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

Rancore – Eden

Giordana Angi – Come mia madre

Francesco Gabbani – Viceversa

Raphael Gualazzi – Carioca

Anastasio – Rosso di Rabbia

Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

Elodie – Andromeda

Riki – Lo sappiamo entrambi

Diodato – Fai rumore

Irene Grandi – Finalmente io

Achille Lauro – Me ne frego

Piero Pelù -Gigante

Tosca – Ho amato tutto

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

Junior Cally – NO GRAZIE

Le Vibrazioni – Dov’è

Alberto Urso – Il cielo ad est

Levante – Tikibomboom

Bugo e Morgan – Sincero

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

Enrico Nigiotti – Baciami adesso

Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

Marco Masini – Il confronto

Vi ricordiamo che durante questa quarta serata di Sanremo 2020 ci saranno anche Fiorello e Tiziano Ferro e ospiti italiani ed internazionali, ovvero Dua Lipa, Tony Renis, Gianna Nanni, Coez e Ghali.