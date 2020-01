Ghali è ospite della quarta serata di Sanremo 2020

In continuo aggiornamento, la lista degli ospiti del 70° Festival di Sanremo, è sempre più ricca. L’ultimo ad aggiungersi è il rapper Ghali.

L’artista milanese calcherà, infatti, il palco del Teatro Ariston venerdì 7 febbraio. Il rapper, oltre a presentare al pubblico un medley dei suoi successi, farà ascoltare il nuovo singolo tratto dal suo ultimo lavoro discografico, dal titolo DNA.

L’annuncio della presenza di Ghali al Festival giunge proprio mentre il suo ultimo singolo, Boogieman, è primo nella classifica dei brani più ascoltati.

Agli inizi di gennaio, Ghali e Salmo hanno unito le forze per un nuovo, trascinante singolo intitolato Boogieman, pubblicato su tutte le piattaforme di streaming e negli online store. Boogieman, vi informiamo, sarà uno dei singoli contenuti nel secondo disco di Ghali, l’album è in arrivo a febbraio.

Dopo qualche mese di silenzio e dopo la pubblicazione dei singoli Vossi Bop, Turbococco, Hasta la vista e I Love you, l’artista ha pubblicato lo scorso novembre Flashback.

Subito dopo il successo del singolo Turbococco, invece, Ghali ha annunciato l’uscita del video di Goku, singolo che fa parte del Machete Mixtape 4, uscito lo scorso luglio.

Al progetto discografico hanno preso parte tutti i membri del Machete Crew, ma anche e soprattutto, come da tradizione, tanti altri esponenti di peso della scena rap italiana, esterni al collettivo nato in Sardegna e trasferitosi poi a Milano.

Il disco coinvolge i membri del collettivo e alcuni artisti ospiti, come Fabri Fibra, Tedua, Lazza, Gemitaiz e Izi. Ghali si è inserito in questo lavoro discografico con la sedicesima traccia dell’album, il singolo Goku, realizzato in collaborazione con il beatmaker italoamericano Sick Luke che ha prodotto il brano.