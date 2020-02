Sanremo 2020: Tosca vince la serata delle cover. Classifica finale!

La terza serata di Sanremo 2020, come ormai di consuetudine, è stata dedicata alle cover. Tutti i 24 cantanti in gara si sono esibiti sulle note di una delle canzoni che hanno reso grande il Festival insieme a degli ospiti speciali.

Quello di stasera, dedicato alle cover dei successi che hanno fatto la storia del festival, è stata una vera e propria gara nella gara. Le esibizioni, infatti, sono state giudicate e Tosca è stata decretato la vincitrice della serata con Piazza Grande in duetto con Silvia Perez Cruz.

La serata delle cover:

Per l’occasione, i Big hanno avuto libera scelta. Tutti i concorrenti di Sanremo 2020 in gara hanno infatti avuto la possibilità di scegliere non solo il brano da interpretare, ma anche la modalità di presentazione. Alcuni hanno scelto di cantare i loro pezzi in compagnia di ospiti, altri da soli ma con un arrangiamento nuovo e altri hanno anche riscritto alcune parti della canzone.

Durante questa terza serata, le esibizioni sono votate dall’Orchestra del Festival, musicisti e coristi. La media tra le percentuali di voto ottenute durante la serata e quelle ottenute nelle precedenti determina una nuova classifica per i Campioni.

Ecco la classifica della serata delle cover di Sanremo 2020 (clicca sui nomi dei cantanti per rivedere la loro esibizione:

1: Tosca

2: Piero Pelù

3: Pinguini Tattici Nucleari

4: Anastasio

5: Diodato

6: Le Vibrazioni

7: Paolo Jannacci

8: Francesco Gabbani

9: Rancore

10: Marco Masini

11: Raphael Gualazzi

12: Enrico Nigiotti

13: Rita Pavone

14: Irene Grandi

15: Michele Zarrillo

16: Achille Lauro

17: Levante

18: Giordana Angi

19: Elodie

20: Alberto Urso

21: Junior Cally

22: Riki

23: Elettra Lamborghini

24: Bugo e Morgan