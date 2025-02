Selena Gomez e Benny Blanco annunciano l’album in collaborazione

Selena Gomez e Benny Blanco si uniscono per il loro primo progetto in coppia: un album in collaborazione, I Said I Love You Forse first, che uscirà il 21 marzo.

Il primo estratto dal disco è la ballad Scared of Loving You.

L’album celebra la storia d’amore della coppia, offrendo ai fan una finestra unica sulla loro relazione. L’album è nato organicamente dal loro trovarsi bene a lavorare assieme in modo creativo, consentendo loro di produrre arte che riflette le loro esperienze in maniera autentica. L’album racconta la loro storia: prima di incontrarsi, innamorarsi e poi guardare al futuro insieme.

I Said I Love You First è disponibile per il pre-orderpre-order in formato fisico.

Selena Gomez e Benny Blanco

Selena Gomez è una delle artiste, attrici, produttrici, imprenditrici e filantrope più celebrate a livello globale e culturale della sua generazione. Come artista ha venduto più di 176 milioni di singoli e ha ottenuto oltre 38 miliardi di streaming in tutto il mondo. Selena ha pubblicato tre album in studio da solista, apprezzati dalla critica, che hanno tutti debuttato al primo posto della classifica degli album Billboard 200. Il suo più recente successo, Calm Down, con Rema, è diventato il brano afrobeat di maggior successo di tutti i tempi e la canzone più longeva della U.S. Pop Airplay Chart di Billboard.

Come attrice e produttrice, è stata premiata per il suo lavoro con molteplici nomination agli Emmy, ai SAG e ai Golden Globe. Recentemente ha ricevuto la sua prima nomination ai BAFTA per il suo ruolo nell’audace film di Jacques Audiard Emilia Perez. Selena Gomez conta oltre 421 milioni di followers su Instagram.

Benny Blanco è un produttore discografico, cantautore, artista, attore, dirigente discografico e autore di bestseller del New York Times. Benny ha contribuito alla vendita di centinaia di milioni di album in tutto il mondo grazie al suo lavoro con artisti come Ed Sheeran, SZA, Rihanna, Katy Perry, Maroon 5, Juice WRLD, Sia e molti altri.

Come artista solista, benny ha pubblicato due album di platino: FRIENDS KEEP SECRETS e FRIENDS KEEP SECRETS 2 – che sono stati ascoltati in streaming più di 11 miliardi di volte fino ad oggi e che sono stati caratterizzati da molteplici certificazioni multi-platino.