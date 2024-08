Sabrina Carpenter – Sharpest Tool: audio, testo e traduzione

Sharpest Tool è la quarta traccia del sesto album in studio di Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet.

Durante un’intervista del 2 agosto 2024 al Grammy Museum, insieme al collega e produttore Jack Antonoff, a Sabrina è stato chiesto quale canzone del prossimo album si aspettava di più che i fan ascoltassero, e lei ha risposto così:

“Direi Sharpest Tool […] è così speciale per me e mi rende nervosa di sicuro“. Jack ha poi continuato affermando che proprio questa traccia era una delle sue preferite dell’album, d’imminente uscita.

Testo Sharpest Tool Sabrina Carpenter

Traduzione

In aggiornamento

Significato della canzone

Il titolo Sharpest Tool funge da cenno all’eufemismo “non è lo strumento più affilato del capanno”, quindi, la traccia numero quattro allude per definizione a qualcuno che non sembra particolarmente intelligente o che non sembra essere in grado di imparare nuove cose in modo rapido o semplice.

Nel titolo potrebbe nascondersi anche un audace doppio senso. Dei fan sono infatti convinti che lo strumento in questione non sia altro che un’allusione alle parti intime del suo amante.