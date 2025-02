Scared of Loving You è il singolo di Selena Gomez e Benny Blanco

Selena Gomez e Benny Blanco hanno inaugurato la loro collaborazione artistica pubblicando venerdì 14 febbraio 2025 la ballad intitolata Scared of Loving You. Il brano, scritto, da Selena da Blanco e da FINNEAS, segna l’attesissimo ritorno della cantante alla musica. Prodotta da Blanco e FINNEAS, la canzone mette in risalto l’abilità narrativa della popstar e il suo desiderio di essere vulnerabile.

Testo Scared of Loving You

If I broke your heart, would you take me back?

If I broke my arm, would you sign my cast?

When I was young, I would love too fast

Hope I don’t repeat my past

‘Cause I’m not scared of lovin’ you

I’m just scared of losin’ you

I’m not scared of anyone or dying young

Or if you’re gonna find somebody new

‘Cause how could they love you

As much as I do?

As much as I do

If I lose my shit, promise not to laugh

If I throw a fit and get photographed

Would you take my side? Would you hold my hand?

If they sell a lie, don’t let ‘em send me back

‘Cause I’m not scared of lovin’ you

I’m just scared of losin’ you

I’m not scared of anyone or dying young

Or if you’re gonna find somebody new

‘Cause how could they love you

As much as I do?

As much as I do

Traduzione

Se ti spezzassi il cuore, mi riprenderesti?

Se mi rompessi un braccio, mi firmeresti il ​​gesso?

Quando ero giovane, amavo troppo in fretta

Spero di non ripetere il mio passato

‘Cause I not lovin’

Ero solo spaventata di perderti

Io non ho paura di amarti

Ho solo paura di perderti

Non ho paura di nessuno o di morire giovane

O se stai per trovare qualcuno di nuovo

Perché come potrebbe amarti

Tanto quanto me?

Tanto quanto me

Se perdo la testa, prometto di non ridere

Se faccio i capricci e vengo fotografata

Ti schiereresti dalla mia parte? Mi terresti la mano? Se vendono una bugia, non lasciare che mi rimandino indietro

Perché non ho paura di amarti

Ho solo paura di perderti

Non ho paura di nessuno o di morire giovane

O se troverai qualcuno di nuovo

Perché come potrebbero amarti

Quanto me?

Quanto me

Cosa ne pensate del singolo di Selena Gomez e Benny Blanco?