Sabrina Carpenter – Good Graces: audio, testo e traduzione

Good Graces è la terza traccia del sesto album in studio di Sabrina Carpenter, intitolato Short n’ Sweet. Il brano è prodotto da John Ryan e Julian Brunetta, scritto dalla stessa Sabrina Carpenter, insieme a John Ryan, Julia Michaels, Amy Allen e Julian Bunetta (che produttore anche di Espresso).

Testo Good Graces Sabrina Carpenter

Traduzione

Significato della canzone

Seguito di Please Please Please, ovvero della traccia numero 3 dell’album, Good Graces allude, già nel titolo, al fatto che l’amante di Sabrina cade nelle sue “grazie”, essendo adesso in suo potere, e forse in quello delle persone di cui la stessa protagonista è circondata, dei suoi parenti e amici più stretti.