Sabrina Carpenter – Please please please: video, testo e traduzione

Please please please è il singolo di Sabrina Carpenter, in uscita venerdì 7 giugno. Il brano arriva a sorpresa dopo l’annuncio del nuovo album di Sabrina.

Short n’ Sweet è il titolo del progetto è disponibile da venerdì 23 agosto ed è stato anticipato dal singolo Espresso, con cui Sabrina sta conquistando le classifiche.

Il video ufficiale

Testo Please please please Sabrina Carpenter

I know I have good judgement

I know I have good taste

It’s funny and it’s ironic

That only I feel that way

I promise ‘em that you’re different

And everyone makes mistakes

But just don’t

I heard that you’re an actor

So act like a stand up guy

Whatever devils inside you

Don’t let him out tonight

I tell them it’s just your culture

And everyone rolls their eyes

Yeah I know

All I’m asking baby

Please please please don’t prove I’m right

Please please please

Don’t bring me to tears when I just did my makeup so nice

Heartbreak is one thing

My egos another

I beg you don’t embarass me

Mother fucker ahhh

Please please please

Well I have a fun idea babe

Maybe just stay inside

I know you’re craving some fresh air

But the ceiling fan is so nice

And we could live so happily

If no one knows that you’re with me

I’m just kidding

But really

Kinda

Really

Really

Please please please don’t prove I’m right

Please please please

Don’t bring me to tears when I just did my makeup so nice

Heartbreak is one thing

My egos another

I beg you don’t embarass me

Mother fucker ahhh

Please please please

If you wanna go and be stupid

Don’t do it in front of me

If you don’t wanna cry to my music

Don’t make me hate you prolifically

Please please please

Please please please

Please

Please

Please

Traduzione

So di avere un buon giudizio

So di avere buon gusto

È divertente ed è ironico

Solo che mi sento così

Prometto loro che sei diverso

E tutti commettono errori

Ma non farlo

Ho sentito che sei un attore

Quindi comportati come un ragazzo in piedi

Qualunque sia il diavolo dentro di te

Non farlo uscire stasera

Dico loro che è solo la vostra cultura

E tutti alzano gli occhi al cielo

si lo so

Tutto quello che chiedo, tesoro

Per favore, per favore, per favore, non dimostrare che ho ragione

Per favore, per favore, per favore

Non farmi piangere quando mi sono truccata così bene

Il crepacuore è una cosa

Il mio ego è un altro

Ti prego, non mettermi in imbarazzo

Mamma stronza ahhh

Per favore, per favore, per favore

Beh, ho un’idea divertente, tesoro

Magari rimani dentro

So che hai voglia di un po’ d’aria fresca

Ma il ventilatore a soffitto è così carino

E potremmo vivere così felici

Se nessuno sa che sei con me

Sto scherzando

Ma veramente

Tipo

Veramente

Veramente

Per favore, per favore, per favore, non dimostrare che ho ragione

Per favore, per favore, per favore

Non farmi piangere quando mi sono truccata così bene

Il crepacuore è una cosa

Il mio ego è un altro

Ti prego, non mettermi in imbarazzo

Mamma stronza ahhh

Per favore, per favore, per favore

Se vuoi andare a fare lo stupido

Non farlo davanti a me

Se non vuoi piangere ascoltando la mia musica

Non farmi odiare in modo prolifico

Per favore, per favore, per favore

Per favore, per favore, per favore

Per favore

Per favore

Per favore

Significato di Please please please

La canzone di Sabrina Carpenter cattura un mix di affetto, frustrazione e preoccupazione. Il testp esplora la complessità di amare qualcuno che potrebbe non sempre prendere le decisioni migliori ed enfatizza il desiderio di Sabrina di proteggere sia la sua relazione sia il suo orgoglio.

Si dice che il brano riguardi il suo ragazzo, Barry Keoghan, che interpreta il suo fidanzato anche nel video musicale della canzone (fonte Genius).