Sabrina Carpenter – Slim Pickins: audio, testo e traduzione

Slim Pickins è la nona traccia del sesto album in studio di Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet. È stata scritta da Sabrina con i co-autori Amy Allen e Jack Antonoff ed è stata prodotta da Antonoff.

L’artista ha cantato la canzone per la prima volta dal vivo il 2 agosto 2024 al Grammy Museum, circa tre settimane prima dell’uscita dell’album, ovvero il 23 agosto 2024.

L’anteprima della canzone

Testo Slim Pickins Sabrina Carpenter

Guess I’ll end this life alone

I am not dramatic, these are just the thoughts that pass right through me

All the douchebags in my phone

I play ‘em like a slot machine

If they’re winnin’, I’m just losin’

A boy who’s jacked and kind

Can’t find his ass to save my life

Oh, it’s slim pickings

If I can’t have the one I love

Guess it’s you that I’ll be kissing

Just to get my fixings

Since the good ones are deceased or taken

I’ll just keep on moanin’ and bitchin’

Mm

Jesus, what’s a girl to do?

This boy doesn’t even know the difference between “their,” “there” and “they are”

Yet he’s naked in my room

Missing all the things he’s missing

God knows that he isn’t living large

A boy who’s nice, that breathes

Well, I swear he’s nowhere to be seen

It’s slim pickings

If I can’t have the one I love

Guess it’s you that I’ll be kissing

Just to get my fixings

Since the good ones are deceased or taken

I’ll just keep on moanin’ and bitchin’

Moanin’ and bitchin’

And since the good ones call their exes wasted

And since the Lord forgot my gay awakening

Then I’ll just be here in the kitchen

Serving up some moanin’ and bitchin’

Traduzione

Immagino che finirò questa vita da sola

Non sono drammatica, sono solo i pensieri che mi attraversano

Tutti gli s***i nel mio telefono

Ci gioco come a una slot machine

Se vincono, sto solo perdendo

Un ragazzo che è pompato e gentile

Non riesce a trovare il suo c**o per salvarmi la vita

Oh, è una scelta scarsa

Se non posso avere quello che amo

Immagino che sarai tu quello che bacerò

Solo per ottenere i miei ingredienti

Dato che quelli buoni sono morti o presi

Continuerò a lamentarmi e a lamentarmi

Mm

Gesù, cosa può fare una ragazza? Questo ragazzo non sa nemmeno la differenza tra “loro”, “là” e “loro sono”

Eppure è nudo nella mia stanza

Gli mancano tutte le cose che gli mancano

Dio sa che non sta vivendo alla grande

Un ragazzo che è gentile, che respira

Beh, giuro che non si vede da nessuna parte

È una scelta scarsa

Se non posso avere quello che amo

Immagino che sarai tu quello che bacerò

Solo per ottenere i miei ingredienti

Dato che quelli buoni sono morti o presi

Continuerò a lamentarmi e a lamentarmi

Lamentarmi e lamentarmi

E dato che quelli buoni chiamano le loro ex ubriachi

E dato che il Signore ha dimenticato il mio risveglio gay

Allora sarò qui in cucina

A servire un po’ di lamentele e lamentele

Significato della canzone

La traccia si addentra nella ricerca dell’uomo giusto, qualcuno che sia attraente, gentile e intelligente, ma senza avere troppa fortuna. Quando Sabrina scopre che si tratta di “una scarsa scelta”, il brano riflette sulla possibilità di restare da sola e di accontentarsi di qualcuno che lei non ama veramente.