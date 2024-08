Sabrina Carpenter – Dumb & Poetic: audio, testo e traduzione

Dumb & Poetic è la traccia 8 dell’ album di Sabrina Carpenter, Short n’ Sweet in uscita il 23 agosto 2024.

Testo Dumb & Poetic

You’re so dumb and poetic

It’s just what I fall for, I like the aesthetic

Every self-help book, you’ve already read it

Cherry-pick lines like they’re words you invented

Ghost of your high brow manipulation

“In love everyone” is your favorite quotation

Try to come off like you’re soft and well-spoken

Jack off to lyrics by Leonard Cohen

Don’t think you understand

Just ‘cause you talk like one doesn’t make you a man

You’re so sad, there’s no communication

But baby, you put us in this situation

You’re running so fast from the hearts that you’re breakin’

Save all your breath for your form meditation

You’re so empathetic, you’d make a great wife

And I promise the mushrooms aren’t changing your life

Will you crash the car in a bend in the wreckage?

Fuck with my head like it’s some kind of fetish

Don’t think you understand

Just ‘cause you act like one doesn’t make you a man

Don’t think you understand

Just ‘cause you leave like one doesn’t make you a man

Traduzione

Sei così stupido e poetica

È proprio quello che mi fa innamorare, mi piace l’estetica

Ogni libro di auto-aiuto, l’hai già letto

Scegli le frasi come se fossero parole che hai inventato

Fantasma della tua manipolazione intellettuale

“In love everyone” è la tua citazione preferita

Cerca di apparire come se fossi dolce ed educato

Ti ma***bi con i testi di Leonard Cohen

Non pensare di capire

Solo perché parli come uno non ti rende un uomo

Sei così triste, non c’è comunicazione

Ma tesoro, ci hai messo in questa situazione

Stai scappando così velocemente dai cuori che ti stai spezzando

Risparmia tutto il fiato per la tua meditazione sulla forma

Sei così empatico, saresti una moglie fantastica

E ti prometto che i funghi non ti cambieranno la vita

Farai schiantare l’auto in una curva tra i rottami? F**i la mia testa come se fosse una specie di feticismo

Non credo di aver capito

Solo perché ti comporti come se lo fossi non ti rende un uomo

Non credo di aver capito

Solo perché te ne vai come se lo fossi non ti rende un uomo

Significato

Confessionale e straziante, Dumb and Poetic, vede Sabrina ricordare il suo ex amante, prima di realizzare che le rovinerà il cuore e la vita attraverso bugie e inganni.

Lei afferma che ha finto di essere stupido e poetico per convincerla a stare con lui, intrappolandola nel suo ciclo egocentrico fatto di abuso di droga e assenza di comunicazione.