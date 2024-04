Sabrina Carpenter – Espresso: video, testo e traduzione

Espresso è il titolo del nuovo singolo di Sabrina Carpenter, in uscita venerdì 11 aprile in tutte le piattaforme di streaming e nei digital store.

Il 4 aprile, Sabrina ha scherzato sul fatto che la nuova musica fosse in “preparazione”. Il singolo è stato annunciato ufficialmente l’8 aprile, insieme a un vinile da 7 pollici e una cassetta.

Il video musicale ufficiale sarà online il giorno successivo all’uscita della canzone ed è stato diretto da Dave Meyers.

Anteprima del video

Testo Espresso Sabrina Carpenter

Now he’s thinkin’ bout me

Every night, oh

Is it that sweet?

I guess so

Say you can’t sleep

Baby I know

That’s that me

Espresso

Move it up down

Left right, oh

Switch it up like Nintendo

Say you can’t sleep

Baby I know

That’s that me

Espresso

I can’t relate

To desperation

My ‘give a fucks’ are on vacation

And I got this one boy

And he won’t stop calling

When they act this way

I know I got em’

Too bad your ex don’t do it for ya

Walked in and dream came trued it for ya

Soft skin and I perfumed it for ya

I know I Mountain Dew it for ya

That morning coffee brewed it for ya

One touch and I brand newed it for ya

Now he’s thinkin’ bout me

Every night, oh

Is it that sweet?

I guess so

Say you can’t sleep

Baby I know

That’s that me

Espresso

Move it up down

Left right, oh

Switch it up like Nintendo

Say you can’t sleep

Baby I know

That’s that me

Espresso

(Holy shit)

Is it that sweet? I guess so

I’m working late

Cause I’m a singer

Oh he looks so cute

Wrapped around my finger

My twisted humor

Make him laugh so often

My honey bee

Come and get this pollen

Too bad your ex don’t do it for ya

Walked in and dream came trued it for ya

Soft skin and I perfumed it for ya

I know I Mountain Dew it for ya

That morning coffee brewed it for ya

One touch and I brand newed it for ya

Now he’s thinkin’ bout me

Every night, oh

Is it that sweet?

I guess so

Say you can’t sleep

Baby I know

That’s that me

Espresso

Move it up down

Left right, oh

Switch it up like Nintendo

Say you can’t sleep

Baby I know

That’s that me

Espresso

He’s thinkin’ bout me

Every night, oh

Is it that sweet?

I guess so

Say you can’t sleep

Baby I know

That’s that me

Espresso

Move it up down

Left right, oh

Switch it up like Nintendo

Say you can’t sleep

Baby I know

That’s that me

Espresso

Is it that sweet? I guess so

That’s that me

Espresso

Traduzione

Adesso sta pensando a me

Ogni notte, oh

È così dolce?

Credo di sì

Dì che non riesci a dormire

Tesoro, lo so

Questo sono io

Caffè espresso

Spostalo su giù

Sinistra destra, oh

Cambialo come Nintendo

Dì che non riesci a dormire

Tesoro, lo so

Questo sono io

Caffè espresso

Non posso capirlo

Alla disperazione

I miei “se ne frega un ca***o” sono in vacanza

E ho preso questo ragazzo

E non smetterà di chiamare

Quando si comportano in questo modo

So di averli presi

Peccato che il tuo ex non lo faccia per te

Sono entrato e il tuo sogno si è avverato

Pelle morbida e l’ho profumata per te

So che lo farò Mountain Dew per te

Quella mattina il caffè te l’ha preparato

Un tocco e l’ho nuovo di zecca per te

Adesso sta pensando a me

Ogni notte, oh

È così dolce?

Credo di sì

Dì che non riesci a dormire

Tesoro, lo so

Questo sono io

Caffè espresso

Spostalo su giù

Sinistra destra, oh

Cambialo come Nintendo

Dì che non riesci a dormire

Tesoro, lo so

Questo sono io

Caffè espresso

(Porca miseria)

È così dolce? Credo di sì

Lavoro fino a tardi

Perché sono un cantante

Oh, sembra così carino

Avvolto attorno al mio dito

Il mio umorismo contorto

Fallo ridere così spesso

La mia ape

Vieni a prendere questo polline

Peccato che il tuo ex non lo faccia per te

Sono entrato e il tuo sogno si è avverato

Pelle morbida e l’ho profumata per te

So che lo farò Mountain Dew per te

Quella mattina il caffè te l’ha preparato

Un tocco e l’ho nuovo di zecca per te

Adesso sta pensando a me

Ogni notte, oh

È così dolce?

Credo di sì

Dì che non riesci a dormire

Tesoro, lo so

Questo sono io

Caffè espresso

Spostalo su giù

Sinistra destra, oh

Cambialo come Nintendo

Dì che non riesci a dormire

Tesoro, lo so

Questo sono io

Caffè espresso

Sta pensando a me

Ogni notte, oh

È così dolce?

Credo di sì

Dì che non riesci a dormire

Tesoro, lo so

Questo sono io

Caffè espresso

Spostalo su giù

Sinistra destra, oh

Cambialo come Nintendo

Dì che non riesci a dormire

Tesoro, lo so

Questo sono io

Caffè espresso

È così dolce? Credo di sì

Questo sono io

Caffè espresso

Significato di Espresso di Sabrina Carpenter

Il testo parla di una persona sicura di sé che conosce il suo valore e l’effetto che ha sugli altri, sa come catturare l’attenzione di qualcuno, lasciandolo incapace di smettere di pensarla.

Il paragone con l’espresso, un caffè forte e corroborante, sottolinea l’impatto che ha sugli altri, come una scossa di energia che li accompagna dopo averlo sorseggiato.