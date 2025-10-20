Sailor Moon Crystal: chi è davvero Sailor Cosmos?

“Screenshot trailer ufficiale YouTube del film Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos The Movie. Crediti: Naoko Takeuchi/Toei Animation.”

Per anni, la domanda “chi è Sailor Cosmos?” è rimasta un enigma, una figura eterea che appare solo nel finale del manga. Con l’arrivo sul piccolo schermo del capitolo finale della Sailor Moon Crystal, ovvero il film Sailor Moon Cosmos su Netflix da oltre un anno, anche per chi non ha letto il manga è arrivata la spiegazione ufficiale.

Ovvero “che Sailor Cosmos è la forma futura e definitiva di Sailor Moon”. Ciò è senza dubbio vero, ma per molti fan non è sufficiente. La conclusione formulata con queste parole ha lasciato un senso di incompiuto, quasi di angoscia. In fondo se fosse semplicemente così, il lieto fine di Usagi sarebbe solo una parentesi prima del disperato futuro da cui Sailor Cosmos è fuggita.

Questa tensione tra il “vissero per sempre felici e contenti” e l’ombra di un futuro catastrofico è proprio il cuore del finale di Sailor Moon Crystal e del manga, un’incertezza cosmica che chi è cresciuto insieme a questa storia non può non portarsi dentro.

Per questo motivo, abbiamo provato a spiegare quel finale epico che ci ha fatto sognare, ma anche temere, dando un’ interpretazione che non tolga senso né al tanto sognato lieto fine né all’intera saga.

Il Finale di Sailor Moon Crystal

Come sappiamo la battaglia di Sailor Moon Cosmos raggiunge il suo culmine in prossimità del Galaxy Cauldron, ovvero nella sorgente di tutte le stelle, dove Sailor Galaxia ha appena gettato i Cristalli Sailor di tutta la Via Lattea, risvegliando il vero, gigantesco nemico: Chaos. Usagi in quel momento ha appena perso tutto ed è sull’orlo della disperazione. Un sentimento che chiunque proverebbe se fosse al suo posto. È in questo momento che la piccola Chibi Chibi si rivela davanti a lei essere Sailor Cosmos, la sua versione futura, supplicandola di distruggere il Calderone per fermare definitivamente Chaos, che nel suo tempo è risorto incarnandosi nell’invincibile Sailor Chaos.

Ma Usagi, nonostante tutto il dolore che prova, rimane fedele a ogni persona che ha amato anche se ormai l’ha persa, e sceglie ancora la speranza. Poco prima ha salvato proprio Sailor Galaxia, l’artefice di tutta quella distruzione e di quel dolore, rivendendo il lei la sua stessa solitudine. E decide di non distruggere il Calderone, perché così facendo metterebbe fine alla nascita di nuove stelle e alla speranza stessa, rendendo vano il sacrificio di tutte le guerriere. Perciò si sacrifica, gettandosi nel Calderone per fondersi con lo stesso Chaos e con i Cristalli Sailor. La fusione è possibile perché, come Chaos stesso ha rivelato al momento del risveglio, l’oscurità e la luce (il suo potere e quello di Usagi) provengono dallo stesso luogo e sono intrinsecamente complementari. Unendoli, Sailor Moon non fa che riportare l’equilibrio primordiale, azzerando quasi del tutto il potere del nemico, di colui che ha dato forma a tutti nemici combattuti fino a quel momento, inclusa Sailor Galaxia.

Questo atto d’amore purifica la terribile entità che è stata ridotta per ora a una piccolo essere innocuo e genera al tempo stesso un immenso potere (il Cosmos Crystal Lambda Power) che permette ai Semi di Stella (i Cristalli Sailor) ormai fusi nel calderone di rinascere nella loro forma originale. La Guardiana del Cauldron appare e chiede a Usagi, Mamoru e alle guerriere, tornate al loro stato di semi, cosa desiderano: iniziare una nuova vita o tornare alla vita precedente. Usagi sceglie di tornare alla vita di prima. Così tutti i Cristalli Sailor fanno ritorno alle loro case, e la Terra e tutti i mondi devastati da Galaxia tornano esattamente come erano prima dell’inizio delle azioni nefaste della Guerriera della distruzione. E anche i protagonisti tornano sulla Terra.

Tutto fa pensare a un vero e proprio reset dai terribili eventi distruttivi provocati da Galaxia, necessario sia sul piano fisico sia di quello della memoria dei protagonisti così come quella di tutti i terrestri. Il mancato saluto o menzione alle Sailor Starlights (come se Usagi non le avesse mai conosciute), il diverso anello di fidanzamento che Usagi indossa nella scena finale (diverso rispetto a quello che Mamorou le aveva donato in aereoporto), e infine il lungo sogno fatto dalla ragazza e che non ricorda potrebbero essere delle prove di questo reset.

Questo azzeramento, però, non ha cancellato del tutto ciò che è impresso nell’anima dei protagonisti, ovvero la forza e l’amore acquisiti durante la battaglia, elementi fondamentali che assicureranno un futuro di pace e che sono rimasti nella loro mente non sotto forma di memoria cosciente ma più profonda.

Chi è Sailor Cosmos?

La più potente delle Sailor dell’Universo è dunque Sailor Moon del futuro, ma proviene da una realtà alternativa. Sailor Cosmos rappresenta un “what if” drammatico. Si è formata in un futuro remoto dove Usagi aveva scelto la strada opposta a quella che vediamo: combattere con ostinazione (o se vogliamo l’odio) e disperazione.

Il momento cruciale in cui è nata la linea temporale, o meglio l’universo parallelo di Sailor Cosmos, è proprio il “momento x” ovvero quello della scelta avvenuta davanti al Cauldron. Se Usagi avesse scelto di continuare a combattere sarebbe diventata potentissima e dopo secoli di battaglie si sarebbe evoluta alla fine in Sailor Cosmos. In parallelo, per la stessa legge di complementarità, anche Chaos sarebbe diventato più forte, incarnandosi nella quasi invincibile Sailor Chaos.

Sailor Cosmos, nel suo futuro, si è ritrovata sola in uno scenario di distruzione, senza più speranza perchè anche combattere non ha portato a nulla se non ad altra morte, ed ha deciso di viaggiare nel tempo sotto forma di Chibi Chibi per convincere la sé stessa del passato a distruggere il Cauldron, l’unica soluzione che le sembrava rimasta. Ma è l’atto di sacrificio dell’Usagi del presente, che sceglie di “accettare tutto e rinunciare a tutto” unendosi a Chaos, a mostrarle la vera via. L’unico modo per sconfiggere Sailor Chaos non è la lotta disperata, non è l’acquisizione di un potere immenso, ma l’amore che riporta l’equilibrio.

In questo presente, il Cosmos Crystal Lambda Power che si è generato è forse solo un potere temporaneo e la sua unica funzione è quella di rigenerare i cristalli Sailor nella loro forma originale dopo che si sono fusi nel calderone. Sailor Cosmos stessa lo ammette che è l’Usagi che si sacrifica la vera Sailor Cosmos dell’universo, perciò può tornare nel suo tempo con una rinnovata speranza. Presumibilmente alla fine vincerà integrando il male anziché continuare a provare a distruggerlo, così come ha fatto Sailor Moon.

Il Futuro di Usagi

La scena dopo i titoli di coda, con il tanto atteso matrimonio tra Usagi e Mamoru, non è solo un “lieto fine”, ma il compimento del destino. Tutte le Sailor Senshi sono vestite da sposa non solo per l’evento, ma anche perché sono ormai le principesse e guerriere della futura Neo Queen Serenity. Molti fan ritengono che questa scena possa già nel XXX secolo, poco prima che Usagi diventi la sovrana, e che l’arrivo del Seme di Stella di Chibiusa nel cuore di Usagi durante il matrimonio ne sia la prova.

Il futuro è salvo: Usagi e Mamoru stanno per diventare Re e Regina, e portare la pace sulla Terra. Le parole di Mamoru/Re Endymion chiudono la storia: Sailor Moon è “la stella più bella dell’universo” e brillerà per sempre. Questa frase non è solo una dichiarazione d’amore, ma conferma che è Sailor Moon è la Sailor più potente e fondamentale dell’universo, la vera e unica Sailor Cosmos.

Il suo ciclo di guerriera è compiuto. L’amore che ha donato assicura che il loro futuro pacifico si realizzi, il male ci sarà sempre ma in forma minore e anche se Chaos prima poi tornerà non raggiungerà mai il potere di Sailor Chaos. Mamoru, alludendo alla nuova generazione di Guerriere Sailor, implicitamente suggerisce che Chibiusa diventerà la nuova Sailor Moon del futuro, affiancata dalle Amazon Quartet e da altre nuove Sailor che nasceranno.

La missione di Usagi come combattente è terminata: ha garantito un futuro non di pace assoluta ma di speranza e amore per sua figlia e per tutta la galassia. E voi cosa ne pensate del finale di Sailor Moon Crystal ? Secondo voi chi è Sailor Cosmos?