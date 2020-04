Robin Hood: la Disney annuncia il remake del classico in CGI

Nonostante la produzione di molti film sia ora ferma a causa del Covid-19 la Disney pensa, giustamente al futuro. Tra i prossimi progetti della major, forte del successo del lancio di Disney+ ci sarà anche il remake del classico Robin Hood. A rivelarlo è The Hollywood Report che svela che il progetto sarà un film d’animazione con animali in CGI. Una sorta di Il Re Leone, ma a budget ridotto.

Robin Hood non uscirà infatti nelle sale cinematografiche. Il prodotto è pensato appositamente per Disney+, un po’ come Lilli e il Vagabondo che è stato rilasciato in Italia proprio in concomitanza con il lancio della piattaforma di streaming.

Robin Hood sarà diretto da Carlos Lopez Estrada mentre Kari Granlund (Lilli e il Vagabondo) si occuperà della sceneggiatura.

21° Classico Disney, Robin Hood fu il primo film la cui produzione iniziò dopo la morte di Walt. Ancora oggi nel cuore degli spettatori, il film riscosse un ottimo successo ma suo malgrado diede il via a un’era incerta per l’animazione. Famose sono infatti le sequenze d’animazione “riciclate” da altri film proprio perché Robin Hood nasceva per essere un film a basso budget.

Non è chiaro quando sarà rilasciato il film, ma a quanto pare Robin Hood non sarà l’unico remake che arriverà prossimamente su Disney+. La piattaforma ospiterà anche il lancio in anteprima del remake in live action di Lilo & Stitch.

Vi ricordiamo che il calendario delle uscite Disney ha subito importanti variazioni. Tra i film interessati vi sono Mulan rimandato a luglio, ma che potrebbe slittare ancora. I prossimi live action sono poi Cruella, atteso per il 2021, Biancaneve e La Sirenetta. Vi ricordiamo che le riprese di quest’ultimo sono tutt’ora ferme proprio per tutelare cast e crew dal Covid-19.

Restate con noi per rimanere aggiornati su tutte le news riguardanti le uscite dei film Disney.