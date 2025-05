Disney Showcase Italia: annunciate tutte le novità in arrivo

Il benvenuto di Topolino, l’incursione di Stitch e la videochiamata di Lucio Corsi: tutto questo e molto altro sono stati i Disney Showcase Italia, il primo evento in cui The Walt Disney Company Italia ha presentato tutte le novità in arrivo. “Un secolo di storia che ha divertito e messo a contatto prodotti di qualità con grandi esperienze, connessioni ed esperienze profonde con il pubblico” ha detto il Daniel Frigo, Amministratore Delegato di Disney Italia.

Elettrizzati dal successo di Lilo & Stitch che in una settimana ha incassato 350 milioni, di 8 in Italia, la Disney ha presentato tutte le novità dei prossimi hanno delle produzioni di cinema, serie tv, programmi e produzioni italiane di Disney+, ma anche anticipazioni sui Parchi e le crociere Disney.

Ecco cosa è stato presentato ai Disney Showcase Italia:

Cinema:

Il cinema è stato il primo protagonista con gli annunci dei prossimi film: Quel venerdì sempre più pazzo al cinema dal 6 Agosto, Tron: Ares, al cinema dal 9 ottobre, Zootropolis 2 dal 26 Novembre, per i Marvel Studios, invece, I Fantastici 4: Gli Inizi dal 23 Luglio. Per 20th Fox Studios per Deliver from nowhere che arriverà ad ottobre, Predator Badlands ed il terzo capitolo di Avatar – Fuoco e Cenere dal 17 Dicembre. Searchlight, invece, il 27 agosto porterà al cinema I Roses, tratto da La Guerra dei Roses. Ed infine il film Pixar dell’anno sarà Elio, da Giugno al cinema, e durante il Disney Showcase Italia sono presentate le voci italiane: Alessandra Mastronardi (Olga Solís, zia di Elio), Neri Marcorè (Manuale Universale dell’Utente), Andrea Fratoni (Elio) e Lucio Corsi (ambasciatore Tegmen).

“Il mio amore per la Disney e Pixar nasce da Toy Story da bambino, mi sono sempre rivisto nella figura di Sid per come modificavo i miei giocattoli ed ovviamente anche per la musica di Randy Newman. Questi film fanno viaggiare fuori dalla realtà come faccio io con la mia musica” ha detto Lucio Corsi, intervenuto in videochiamata per raccontare il suo cameo vocale nel film.

Disney+:

Nel corso del Disney Showcase Italia è stato dato spazio a una delle più grandi, recenti novità della piattaforma Disney+: dalla prossima stagione, infatti, la piattaforma streaming sarà la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa, con l’introduzione del format che prevede una fase campionato con 18 squadre. Tutte le 75 partite della competizione, dalla fase campionato fino alla finale del 2026 all’Ullevaal Stadion di Oslo, saranno trasmesse in diretta su Disney+, offrendo al pubblico ancora più entusiasmo, imprevedibilità e grandi incontri.

Nel 2025, sono previsti su Disney+ nuovi e attesissimi titoli Studios: Predator: Killer of Killers arriverà il 6 giugno e la serie Marvel Television Ironheart debutterà il 25 giugno in Italia. Prossimamente, inoltre, tornerà la celebre serie Marvel Television Daredevil: Rinascita, rinnovata per una seconda stagione.

Avranno un nuovo capitolo anche diversi show amati dai fan come The Bear, la cui Stagione 4 debutterà su Disney+ dal 26 giugno, poi Only Murders in the Building, che tornerà per una quinta stagione e di cui abbiamo potuto vedere un trailer in anteprima, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, di cui è stata annunciata la terza stagione in attesa del debutto questo dicembre della seconda, oltre a High Potential, Paradise e la serie FX Shōgun, tutte confermate per una seconda stagione.

Tra le novità più attese c’è All’s Fair, nuova serie di Ryan Murphy, nella quale un team di avvocatesse divorziste lascia uno studio dominato dagli uomini per aprirne uno proprio di successo. Feroci, brillanti ed emotivamente complicate, affrontano separazioni rischiose, segreti scandalosi e alleanze instabili, sia in tribunale che tra di loro. In un mondo in cui i soldi parlano e l’amore è un campo di battaglia, queste donne non si limitano a partecipare al gioco, ma lo cambiano. Nel cast Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor e Matthew Noszka, con Sarah Paulson e Glenn Close.

Paolo Genovese ha annunciato l’arrivo di FolleMente su Disney+ dal 6 Giugno insieme a parte del cast, ovvero Edoardo Leo, Vittoria Puccini e Pilar Fogliati, che ad oggi è il film italiano più visto in Italia nel 2025 . “Con Disney è stata una bellissima collaborazione creativa, positiva e collaborativa” ha detto il regista parlando di com’è stato collaborare con la casa di produzione.

Continuando a parlare di produzioni locali, sono saliti sul palco del Disney Showcase Italia i giudici di Italia’s Got Talent: Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e la new entry di quest’anno Alessandro Cattelan, insieme a Fru dei The Jackal, uno dei due conduttori dello show (in coppia con Aurora Leone). E’ stato annunciato che la finale di Italia’s Got Talent sarà trasmessa in diretta streaming su Disney+ il 31 ottobre, la prima volta in Italia per uno show di intrattenimento. La nuova edizione di Italia’s Got Talent debutterà il 5 settembre in esclusiva.

Parchi e crociere:

Il divertimento non sarà solo sullo schermo perché il mondo Arendelle arriverà a Disneylnd Paris nel 2026 e nello stesso anni debutterà Disney Adventure World, nuovo nome dei Disney Studios con nuove aree, una nuova attrazione dedicata a Rapunzel ed un nuovo spettacolo. Intorno al mondo di Arendelle un’altra nuova attrazione dedicata al mondo di Up e negli anni successivi aprirà anche un’area dedicata al Re Leone, Rupe dei Re inclusa.

Disney Cruise Line, ad oggi è presente nei mari con 6 navi, ma nel 2030 saranno 30, la prima in arrivo già a Novembre 2025.