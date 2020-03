Coronavirus: stop alla la produzione de La Sirenetta e altri live action

Le produzioni cinematografiche si fermano a causa del Coronavirus. Tra queste c’è anche La Sirenetta, il live action della Disney la cui uscita sarebbe prevista per inizio 2021.

La notizia ufficiale è stata rilasciata via Deadline a seguito delle dichiarazioni di un portavoce della Disney:

Sebbene non siano stati confermati casi di COVID-19 all’interno delle nostre produzioni, dopo aver considerato il clima attuale e i migliori interessi del nostro cast e della nostra troupe, abbiamo preso la decisione di mettere in pausa la produzione di alcuni dei nostri film d’azione per un breve periodo. Continueremo a valutare la situazione e ricominceremo il più presto possibile.

Oltre a La Sirenetta la Disney ha deciso di mettere in pausa anche altre produzioni. Tra queste vi è anche il live action, recentemente annunciato, Peter Pan & Wendy.

Atteso per febbraio 2021 La Sirenetta ha iniziato la pre-produzione ormai da qualche mese. Tuttavia per completare il film ci vorrà del tempo, dunque aspettiamo di sapere se la data d’uscita resterà invariata o meno.

Nel cast del film vedremo Halle Bailey nei panni di Ariel e Jonah Hauer-King in quelli di Eric. A fianco a loro anche Melissa McCarthy nei panni di Ursula, Javier Bardem in quelli di Re Tritone mentre Daveed Digs sarebbe in trattative per interpretare Sebastian.

Diretto da Rob Marshall, La Sirenetta è l’omonimo remake dell’amatissimo classico Disney del 1988 con cui viene fatto canonicamente iniziare il Rinascimento Disney – epoca d’oro durata per tutti gli anni ’90. Quest’ultimo film era stato diretto dai grandissimi John Musker e Ron Clements i quali avevano riletto la famosissima favola di Andersen.

Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti riguardanti i live action della Disney!