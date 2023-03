Disney+: Miley Cyrus – Endless Summer Vacation e altri special musicali da vedere

Con Miley Cyrus – Endless Summer Vacation in arrivo su Disney+ il 10 marzo l’offerta musicale della piattaforma si arricchisce con uno special che racconta il nuovo album dell’artista statunitense, ex star di casa Disney.

Miley Cyrus torna a casa

Il lancio di Miley Cyrus – Endless Summer Vacation su Disney+ arriva a seguito della pubblicazione di Flowers, l’ultimo singolo della cantante, e in occasione dell’arrivo del suo studio album proprio dal titolo Endless Summer Vacation.

Una tappa importante nella carriera di Miley Cyrus che arriva a seguito di un faticoso percorso artistico e professionale in cui l’artista sembra aver ritrovato il suo posto, abbracciando una nuova dimensione non soltanto come performer ma in primis come donna.

Accompagnato da interviste esclusive, nella meravigliosa cornice nella casa che ha fatto da location al videoclip di Flowers, lo special è un viaggio alla (ri)scoperta di Miley Cyrus nonché una prosecuzione delle “Backyard Sessions”: una serie che Miley ha inaugurato nel 2012 per i suoi fan.

Un viaggio da non perdere in cui Miley si esibisce cantando le canzoni del nuovo album e in cui regala anche qualche bella sorpresa. Lo speciale è disponibile dal 10 marzo su Disney+.

Un viaggio nella vita di Miley Cyrus

Nello speciale disponibile in streaming su Disney+ Miley racconta Endless Summer Vacation, le sue ispirazioni e cosa si cela dietro alcuni dei brani presentati in questo emozionante documentario. Una celebrazione della sua vita, dei suoi momenti felici e di quelli tristi, delle vicende che l’hanno ispirata e l’hanno sconvolta ma che, allo stesso tempo, le hanno dato la forza di scrivere un album carico di emozioni.

Come in una chiacchierata tra amici, Miley si racconta attraverso la musica in un crescendo emotivo che ci porta alla scoperta degli ultimi anni della sua esistenza e come li ha affrontati. Si commuove raccontando l’aneddoto straziante che si cela dietro il brano Thousand Miles, scritto nel 2016 e diventato oggi un inno alla gioia; o ancora quando racconta l’importanza di un brano come Wonder Woman dedicato al nonna e alla forza che le ha trasmesso sin da bambina, che l’ha resa la donna che è oggi.

Le Backyard Sessions sono una celebrazione intima, l’essenza vera e sincera di Miley: una performer nata che riesce a dare una caratterizzazione ancora più potente ai brani che interpreta dal vivo.

The Climb e il ritorno alle origini

Il tema del viaggio diventa centrale in un brano come The Climb, con cui la cantante torna ad esibirsi dopo essersi lasciata alle spalle per anni una canzone fortemente legata al suo trascorso come Hannah Montana. Un brano che ha fatto la storia della discografia di Miley e resta nell’immaginario collettivo la celebrazione dei successi nonostante le sfide che siamo costretti a vivere ogni giorno.

Nel film la citazione “Life is a climb but the view is great” è presto diventata iconica mentre Miley, ripensando a questa canzone, concentra la sua attenzione proprio sul percorso da affrontare prima di raggiungere un obiettivo. Come lei stessa afferma, “quando ci guardiamo indietro la cosa che ricordiamo meglio è proprio il viaggio, quello che abbiamo vissuto per ottenerlo”.

Special musicali su Disney+

Da sempre Disney+ ha riservato grande attenzione ai prodotti capaci di legare musica e intrattenimento. Non è un caso che sulla piattaforma è possibile scoprire o riscoprire documentari, special e concerti dal vivo per tutti i gusti e che non possono mancare nella lista dei must watch di tutti gli appassionati di musica.

Tra questi c’è sicuramente l’attesissimo Bono & The Edge A SORT OF HOMECOMING, un nuovo documentario dedicato agli U2 che debutterà su Disney+ il 17 marzo, giorno in cui uscirà anche l’ultimo album della band: Songs Of Surrender, una raccolta di 40 canzoni essenziali provenienti da tutto il catalogo della band, tutte ri-registrate e reimmaginate.

Nel catalogo ci sono anche l’imperdibile Folklore: The Long Pond Studio Sessions uscito in occasione della pubblicazione dell’omonimo album di Taylor Swfit, lo special di Billie Eilish Happier Than Ever in cui la cantante omaggia la sua città natale Los Angeles, ma anche l’ultimo concerto di Elton John avvenuto qualche mese fa al Dodger Stadium sempre Los Angeles e l’ormai cult The Beatles – Get Back che ripercorre le ultime sessioni in studio degli immortali Fan Four. Per gli amanti del pop vi suggeriamo anche lo special BTS Permission To Dance, che celebra il gruppo che ha contribuito a far conoscere il k-pop in tutto il mondo, e Tini: Amore e Tanta Musica in cui la cantante suoi ex compagni di cast festeggiano il 10° anniversario dell’uscita di Violetta.