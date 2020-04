Rihanna va su tutte le furie su Instagram, ecco il motivo

Durante lo streaming su Instagram Live di venerdì scorso, Rihanna si è stancata dei fan che continuano a chiederle del suo prossimo disco, atteso da tempo.

Rihanna, in effetti, ha donato $ 6 milioni al fondo di soccorso globale tramite la sua Clara Lionel Foundation e collabora con organizzazioni come Direct Relief, Feeding America, Partners in Health, il Fondo di solidarietà COVID-19 dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’International Rescue Committee e altre ancora. La cantante si è pronunciata con queste parole.

Se uno di voi figli di p*ttana mi chiede dell’album ancora una volta quando sto provando a salvare il mondo, a differenza del presidente… Quando abbiamo iniziato quest’anno, non avremmo mai potuto immaginare come COVID-19 avrebbe cambiato così drasticamente le nostre vite. Non importa chi sei o da dove vieni, questa pandemia ci riguarderà tutti. E per i più vulnerabili del mondo, il peggio potrebbe ancora venire.

La star era tornata a parlare dell’ideale seguito di Anti sulle pagine dell’edizione britannica di Vogue che le ha dedicato la splendida copertina del numero di aprile. La parte più interessante dell’intervista è stata riportata dal sito italiano di MTV.

In realtà, #R9 (così hanno nominato il disco i fan di Rihanna) sarebbe già dovuto uscire già lo scorso anno. Recentemente la cantante delle Barbados ha fatto sapere di essersi rimessa al lavoro con un illustre collega, oltre che produttore. Stiamo parlando di Pharrell Williams. Con lui Riri collaborò già in passato per una canzone, realizzata insieme ai N.E.R.D. e uscita tre anni fa.

L’ultima nuova uscita musicale che riguarda Riri è invece il singolo Believe It (qui trovi audio, testo e traduzione) che ha realizzato insieme al cantante canadese PartyNextDoor per il suo nuovo album che è intitolato PartyMobile. Il suo ultimo progetto musicale in studio, inoltre, ha appena compiuto quattro anni.