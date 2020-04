Disney: slittano i film, ecco quando usciranno Mulan e Indiana Jones 5

Se inizialmente la Disney aveva fatto slittare le uscite imminenti solo di qualche settimana ora purtroppo ha dovuto riprendere in mano in calendario. Come sappiamo l’emergenza Covid-19 va presa seriamente e, purtroppo, la situazione attuale impedisce che i cinema possano essere riaperti.

Una situazione che rischia di causare danni economici in tutto il mondo. Nonostante tutto un segnale di speranza c’è, almeno per gli USA. La Disney ha infatti riprogrammato le uscite dei film a partire da questa estate. Tra questi c’è l’attesissimo remake in live action di Mulan inedito negli USA ma anche nel nostro paese, ma anche Black Widow. come ha svelato Variety.

Queste le date d’uscita riprogrammate:

Mulan : 24 luglio 2020

: 24 luglio 2020 The French Dispatch: 16 ottobre 2020

16 ottobre 2020 Black Widow : 6 novembre 2020

: 6 novembre 2020 Free Guy – Eroe per gioco : 11 dicembre 2020

: 11 dicembre 2020 The Eternals: 12 febbraio 2021

12 febbraio 2021 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings: 7 maggio 2021

7 maggio 2021 Jungle Cruise : 20 luglio 2021

: 20 luglio 2021 Doctor Strange 2: 5 novembre 2021

5 novembre 2021 Thor: Love and Thunder: 18 febbraio 2022

18 febbraio 2022 Captain Marvel 2: 8 luglio 2022

8 luglio 2022 Indiana Jones 5: 29 luglio 2022

Per ora restano invariate le uscite di Soul (19 giugno 2020), West Side Story (18 dicembre 2020), The Last Duel (25 dicembre 2020) e Black Panther 2 (6 maggio 2022).

Con tutta probabilità queste uscite, se non ci saranno ulteriori modifiche da parte della Disney, coincideranno anche con le release internazionali. C’è da aspettarsi però qualche aggiustamento. Vi ricordiamo infatti che, almeno da noi la Disney è rimasta indietro sulla tabella di marcia con Onward che praticamente non è mai arrivato nei cinema.

Per questo film si vocifera un rilascio anticipato su Disney+, almeno per recuperare le perdite, ma non è ufficiale.

In ogni caso il fatto che la Disney abbiamo riprogrammato le uscite per la stagione estiva fa ben sperare, si tratta di un bel segnale positivo per contrastare il clima che ci stiamo trovando a vivere. Perché sì… il cinema, la musica, le storie fanno parte delle nostre vite.