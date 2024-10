Il Prince Azzurro: in arrivo un film live action Disney

Il Prince Azzurro è in arrivo un film live action Disney dedicato al personaggio e Chris Hemsworth pare sia in trattativa per il ruolo. Ecco tutto quello che dovete sapere sul film.

Il Prince Azzurro: tutto sul film

I live action Disney in arrivo sono tanti e tra questi a quanto pare ci sarà anche un film con protagonista assoluto il Principe Azzurro. Ma di quale Principe si tratta? Disney ancora non lo ha rivelato ma non è scontato che sia il Prince Azzurro di Cenerentola e anche se lo fosse la storia non dovrebbe essere connessa specificatamente al film con protagonista Lily James, quindi non il protagonista sarebbe un nuovo attore e non Richard Madden.

Dovrebbe essere un film dedicato alle origini del Principe ed al suo passato prima dell’incontro con una delle principesse. Chris Hemsworth al momento è il primo nome che è stato accostato al progetto quindi ci aspettiamo di scoprire di più nei prossimi giorni.

La sceneggiatrua è stata affidata a Paul King che dirigerà a che il film ed a Simon Farnaby e Jon Croker.

Il Principe negli ultimi live action Disney non è mai stata la figura centrale della storia e forse anche per questo Disney ha pensato di rimediare creando un film solo per lui.

Voi a quale principe vorreste che venite dedicato il film e secondo vi la storia merita di essere raccontata?

