Ritrovarsi in Rye Lane: intervista ai protagonisti del film di Disney+

Abbiamo intervistato i giovani protagonisti di Ritrovarsi in Rye Lane, David Jonsson e Vivian Oparah, in occasione del debutto del film in streaming su Disney+. Il film, già presentato con successo al Sundance, è stato poi presentato anche BiFest conquistando pubblico e critica con il suo ritmo e la sua originalità.

Ritrovarsi in Rye Lane, intervista ai protagonisti David Jonsson e Vivian Oparah

David Jonsson e Vivian Oparah ci hanno raccontato del loro rapporto con le rom-com, un genere a cui il film fa ovviamente riferimento pur ritagliandosi uno spazio proprio, ma anche di come hanno lavorato sul set in libertà e dando ampio spazio all’improvvisazione.

Ritrovarsi in Rye Lane di che cosa parla il film

Dalla regista Raine Allen-Miller, Ritrovarsi in Rye Lane è una commedia romantica che vede protagonisti David Jonsson (Industry, Deep State) e Vivian Oparah (Class, The Rebel), nei panni di Dom e Yas, due ventenni entrambi reduci da brutte rotture, che entrano in sintonia nel corso di una giornata movimentata nel sud di Londra, aiutandosi a vicenda ad affrontare i loro ex da incubo e, potenzialmente, a ritrovare la fiducia nel romanticismo.

Ritrovarsi in Rye Lane è un film delizioso, originale e capace di portarci tra le strade di una Londra poco turistica e vera insieme a personaggi capaci di farci riflettere sull’amore e su dinamiche realistiche legati ai rapporti interpersonali.

Un film che rilegge il genere della rom-com in modo intelligente e che stupisce per il suo ritmo, cadenzato da una colonna sonora che piacerà a chi ama la musica soul.

